Yeşilçam oyuncusu Ayla Oranlı hayatını kaybetti

Türk sinema tarihinin başarılı isimlerinden olan Ayla Oranlı'dan acı haber geldi. Usta oyuncu hayatını kaybetti.

Ses sanatçısı Onur Akay, “Yeşilçam'da yine bir sessiz sedasız ölüm!” başlığı ile yazdığı yazısında, bir dönemin ünlü oyuncusu Ayla Oranlı'nın, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü 69 yaşında vefat ettiğini duyurdu.

ÇOK SAYIDA FİLMDE ROL ALDI

Akay şu şekilde devam etti; “1963 yılında ‘Genç Kızlar' isimli filmle Yeşilçam'a giren ve 2004 yılına kadar çok sayıda filmde rol alan Ayla Oranlı, daha sonra ünlü sinema sanatçısı Kuzey Vargın'la evlenmişti. Çiftin, Tayfun Vargın isminde bir oğulları dünyaya gelmişti ancak geçimsizlik yüzünden bu yuva dağılmıştı. Kuzey Vargın, daha sonra Müzeyyen Senar'ın kızı Feraye ile evlenip Amerika'ya yerleşince, oğlu Tayfun'u da yanına aldı ve Ayla Oranlı uzun yıllar oğluna hasret yaşadı.” ifadelerini kullandı.

KANSER OLDUĞUNU SAKLIYORDU

Ayla Oranlı’nın uzun bir süre kanserle mücadele ettiği ve bu hastalığını oğlundan sakladığı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar