Yerli uçak 'Doğan' 1500 KM gidecek!

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (UZAYTEM) çalışmaları kapsamında, 'Doğan' adı verilen 2 kişilik genel havacılık uçağı projesi devam ediyor.

OMÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi´nde Ağustos 2013´te, 2 kişilik genel havacılık uçağı yapılması için çalışma başlatıldı. Hazırlanan proje, OMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu´na sunularak onaylandı. Proje maliyetinin üniversite tarafından karşılanmasının ardından çalışmalara start verildi.

Teknik araştırmalardan sonra tasarım ve eskiz çalışmalarının ardından Şubat 2015'de uçağın yapımına geçildi. Uçağın prototipinin gövde ve kanatları yapıldı. Çalışmalar devam ederken, projeye OMÜ dışından katkı sağlanması için de çalışma başlatıldı. Bu zaman kadar üniversite kaynakları ile gerçekleştirilen projeye özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumlarından ihtiyaç duyulan nakdi veya ayni desteklerin yanında bilgi ve tecrübe desteği alınması için çalışma yürütülüyor.

Yerli tasarım ve üretim olan uçak projesi ile ilgili bilgi veren OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu, "Doğan-Hafif Sportif Uçak Projesi şu anki durumuna büyük miktarda üniversitenin sağladığı kaynaklar ve Samsun yerel sanayisinin katkıları ile gelmiştir.

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Proje, sadece üniversitemiz için değil, aynı zamanda hem Samsun´un havacılık faaliyetleri açısından, hem de ülkemizdeki sivil ve amatör havacılık faaliyetleri açısından önem arz etmekte. Bu yüzden, projeye üniversitenin desteği devam ederken, özel ve kamu kurumlarından ihtiyaç duyulan nakdî veya aynî destekler yanında bilgi ve tecrübe desteği almayı da bir zaman ve iş planı içerisinde değerlendirecek çalışmalar yapmaktayız. Böylece istenen hedeflere ulaşmada daha emin ve hızlı yol almayı istemekteyiz" dedi.



'Doğan' adı verilen uçağın toplam kalkış ağırlığı 750 kilogram olacak. Uçağın menzilinin 1500 kilometre olacağı, seyir hızının 277 kilometre olup, 6 bin metre yüksekliğe kadar çıkabileceği belirtildi. 180 beygir gücünde motoru bulunacak uçağın boyu 7 metre, kanat uzunluğu ise 9 metre olacak.

Kaynak: Ajanslar