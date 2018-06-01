Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, nereli? Kaç yaşında?

Yerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? Mehmet Gürcan Karakaş nereli ve kaç yaşında sorularının yanıtı merak ediliyor.

Yerli otomobilin CEO'su Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV-Star TV'nin ortak yaptığı canlı yayınında yerli otomobilin CEO'sunu açıkladı. Erdoğan CEO'nun, Alman devi Bosch'tan Mehmet Gürcan Karakaş olduğunu duyurdu. İnsanlar şimdi Mehmet Gürcan Karakaş kimdir sorusuna yanıt arıyor. Mehmet Gürcan Karakaş nereli ve kaç yaşında sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR?

Uzun yıllar Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Genel Müdürlük görevini sürdüren Gürcan Karakaş 2007 yılında ise Alman markası Bosch’un, Almanya merkezinde Automotive Aftermarket İşkolu’nun kıdemli başkan yardımcılığı görevine atanmıştır.

1965 yılında dünyaya gelen Gürcan Karakaş ODTÜ Makina Mühendisliği bölümü mezunudur. Üniversiteden mezun olduğunun ertesi günü ASELSAN’da mühendis olarak iş hayatına başlayan Gürcan Karakaş, 1990 yılından bu yana Bosch Grubu’nda çalışma hayatını sürdürmektedir. Gürcan Karakaş aslen Antalya Akseki‘lidir.

Gürcan Karakaş, 2004 yılında Bosch Türkiye’ye Genel Müdür olarak atandı. 2007 yılında Bosch’un Almanya’daki merkezine geçen Karakaş, o tarihten bu yana grubun yenileme pazarlarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ NERELİ?

Gürcan Karakaş aslen Antalya Akseki'lidir.

ALMANYA’NIN EN İYİ 100 YÖNETİCİSİNDEN BİRİ

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, 2011 yılında Gürcan Karakaş’ı Almanya’nın en tepesindeki 30 şirketi yönetmeye aday 100 kişiden biri olarak seçmişti. Gazetede Karakaş’ın Bosch firmasında ve Bosch’un son yıllarda artan başarısında çok önemli bir role sahip olduğu yazıldı. 53 yaşındaki Karakaş’ın Bosch Grubu içinde şirketin üçüncü kademe yöneticileri arasına yükselen ilk yabancı kökenli kişi olduğu da belirtilmişti.

2021'DE ELEKTRİKLİ VE AKILLI SÜRÜŞÜ OLAN OTOMOBİLİ ÜRETECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

Biz 2021'de elektrikli ve akıllı sürüşü olan bu otomobili üreteceğiz. Ne yaptık Ben '5 tane babayiğit' dedim, 5 tane babayiğit çıktı ve bir konsorsiyum oluşturdular. Oluşturdukları bu konsorsiyumla beraber adımı attık. Şimdi başına da Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı Bosch'tan transfer ettik. Bu arkadaşımızla beraber inşallah bu süreci başlatacağız.

BAKAN ÖZLÜ PROJE'NİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Özlü, "Türkiye'nin Otomobili'nin yakıt türü, segmenti ve fiyatıyla dünyada rekabet edebileceğini düşünüyoruz. Dünyaya bakacağız, hangi alanlarda boşluk var onları değerlendireceğiz. Satamadığımız arabayı yapmayız, satacağımız arabayı yapacağız. Şundan emin olun, Türkiye'nin Otomobili, aynı segmentteki otomobillerden daha kaliteli ve daha ucuz olacak. İddialıyız, Türkiye bu defa treni kaçırmayacak." dedi.

Kaynak: AjansHaber