Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Yerli arabanın CEO'su kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Yerli otomobilin CEO'su belli oldu. İnsanlar şimdi yerli arabanın CEO'su kimdir sorusuna yanıt bekliyor.

Yerli otomobilin nasıl olduğu şimdiden birçok insan tarafından merak ediliyor. İnsanlar merakla yerli otomobil ile ilgili tüm detayların açıklanacağı günü bekliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kastamonu'daki ziyaretleri esnasında yerli otomobile ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu. Özlü, basında yerli otomobil fabrikasına dair Filyos'un şansının yüksek olduğuna dair çıkan haberlerin yalanladı. Özlü, sözlerinin farklı bir şekilde lanse edildiğini ve 22 ilinde bu konuda şansının olduğunu söyledi. Yerli otomobilin CEO'su belli oldu diyen Özlü, ismin belirlendiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ismi perşembe akşamı açıklayacağını söyledi. Bakan Özlü ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının daha doğru olduğunu söyledi. İnsanlar şimdi yerli arabanın CEO'su kimdir sorusunu sormaya başladı.

YERLİ OTOMOBİLİN CEO'SU BELLİ OLDU

Kastamonu'da ziyareti esnasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil CEO'sunun belli olduğunu belirtti. Bakan, 22 ilin şansının hala devam ettiğini açıkladı. Bakan Özlü, Yerli ve Milli Otomobil Fabrikasında kurulacak şirket ile ilgili atanması beklenen CEO'nun isminin belli olduğunu söyleyerek bu ismin perşembe akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını iletti.

YERLİ ARABANIN CEO'SU KİMDİR?

Yerli ve Milli Otomobil Fabrikasında kurulacak şirket ile ilgili atanması beklenen CEO ile ilgili de konuşan Bakan Özlü, özetle şöyle konuştu:

"CEO ile ilgili gelişmeler var. CEO şuan için belirlendi. İsmi benim değil Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması daha doğru olur. Sayın Cumhurbaşkanımız ismi açıklayacak. Perşembe akşamı Sayın Cumhurbaşkanımız bir televizyon kanlında vereceği röportajda bu konuları cevaplayacaklar."

YERLİ OTOMOBİLİN İSMİ DE PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK

Yerli otomobil adı ne sorusu şimdilerde vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yerli Otomobil Projesi ile ilgili merak edilen soruları Kastamonu ziyaretinin ardından yanıtladı. Özlü, yerli arabanın isminin 31 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını belirtti.

ÖZLÜ PROJE'NİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Özlü, "Türkiye'nin Otomobili'nin yakıt türü, segmenti ve fiyatıyla dünyada rekabet edebileceğini düşünüyoruz. Dünyaya bakacağız, hangi alanlarda boşluk var onları değerlendireceğiz. Satamadığımız arabayı yapmayız, satacağımız arabayı yapacağız. Şundan emin olun, Türkiye'nin Otomobili, aynı segmentteki otomobillerden daha kaliteli ve daha ucuz olacak. İddialıyız, Türkiye bu defa treni kaçırmayacak." dedi.

Kaynak: AjansHaber