Yerli otomobil adı ne? İsmi belli oldu mu?

Yerli otomobil adı ne sorusunun cevabı şimdiden merak ediliyor. Yerli otomobil ismi belli oldu mu sorusunun yanıtı Ajanshaber.com'da.

Yerli otomobil adı ne sorusu bugünlerde merak edilen konuların başında geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini ve şirket CEO'sunu açıklayacağı yerli otomobil halkın ilgisini çekti. Yerli Otomobil Projesi hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "İnşallah cuma günü sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan şirketin CEO'sunu açıklayacaklar. Projemiz iyi gidiyor. Cumhurbaşkanımız şirketin kuruluş protokolünün şahitliğini yapacaklar" şeklinde konuştu. Protokol 11 Mayıs Cuma günü yapılacak ve şirketin CEO'su belli olacak. Yerli otomobil ismi vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Yerli otomobil ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

YERLİ OTOMOBİL ADI NE?

Yerli otomobil adı ne sorusu şimdilerde vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yerli Otomobil Projesi ile ilgili merak edilen soruları 6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nin ardından Yerli Otomobil Projesi'yle ilgili tüm detayların 11 Mayıs Cuma günü açıklanacağını duyurmuştu. Yerli otomobil ismi henüz açıklanmadı. Açıklanınca sizlere duyuruacağız.





BAKAN ÖZLÜ PROJE'NİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Özlü, "Türkiye'nin Otomobili'nin yakıt türü, segmenti ve fiyatıyla dünyada rekabet edebileceğini düşünüyoruz. Dünyaya bakacağız, hangi alanlarda boşluk var onları değerlendireceğiz. Satamadığımız arabayı yapmayız, satacağımız arabayı yapacağız. Şundan emin olun, Türkiye'nin Otomobili, aynı segmentteki otomobillerden daha kaliteli ve daha ucuz olacak. İddialıyız, Türkiye bu defa treni kaçırmayacak." dedi.

YERLİ OTOMOBİLİN İLK ALICISI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OLACAK

Bugün ortak girişim tanıtım grubu için markası tasarımı mühendisliği üretimi pazarlaması Türk bir otomobile sahip olma hayalimiz vardı. Bundan 20 yıl önce ülkemizde yerli otomobil üretilmesindeki tereddütleri anlayabiliyorum. Hamdolsun bugün tarihi bir adım atıyoruz. Biraz sonra isimlerini tek tek açıklayacağım ortak girişim grubundan beklentimiz en geç 2019'da otomobilimizin prototipini tamamlaması 2021'de de ticari satışına başlamasıdır. Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında özel bir yeri olan projede en küçük bir gecikme istemiyoruz. Cumhurbaşkanı olarak bizzat yanınızda yer alacağım. Artık zaman kaybına tahammülümüz yok. Madem ki bu babayiğitlerimiz elini taşın altına soktu bize de destek olmak düşer. Şimdiden ilan ediyorum bu otomobilin ilk taliplisi benim. Bugün burada atılacak imzalar kararlılığımızın nişanesi olacak. Üretilecek otomobilin geleceğin ihtiyaçlarına uygun olacağından şüphe duymuyoruz. Bu otomobil tüm Türkiye'nin birikimi ile ortaya çıkacak.

Kaynak: AjansHaber