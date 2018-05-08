Yerli otomobil ne zaman çıkacak? (2018) Fiyatı ve özellikleri merak ediliyor

Yerli otomobil ne zaman çıkacak sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra merak ediliyor. Yerli otomobil fiyatı ve özellikleriyle ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Yerli otomobil ne zaman çıkacak sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Yerli Otomobil Projesi hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "İnşallah cuma günü sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan şirketin CEO'sunu açıklayacaklar. Projemiz iyi gidiyor. Cumhurbaşkanımız şirketin kuruluş protokolünün şahitliğini yapacaklar" şeklinde konuştu. Yerli Otomobil Projesi ile ilgili Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'ye gelen soruların başında ne zaman çıkacağı ve Yerli otomobil fiyatı yer aldı. Özlü, 11 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde düzenlenecek törende ilgili kuruşu ve tüm detayları açıklayacaklarını belirtti. Yerli otomobil özellikleri ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yerli otomobil ne zaman çıkacak sorusu şimdilerde vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yerli Otomobil Projesi ile ilgili merak edilen soruları 6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nin ardından yanıtladı. Bakan Özlü, Yerli Otomobil Projesi'yle ilgili tüm detayların 11 Mayıs Cuma günü açıklanacağını duyurdu.

ÖZLÜ: CUMHURBAŞKANIMIZ BU HAFTA ŞİRKETİN CEO'SUNU AÇIKLAYACAK

Yerli otomobille ilgili detayların ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine Özlü, cuma günü saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle, yerli marka otomobille ilgili şirketin kuruluş sözleşmesini açıklayacaklarını bildirdi. Aynı zamanda şirketin üst yöneticisinin de duyurulacağını vurgulayan Özlü, şunları kaydetti:

"Yerli Otomobil Projesi'nde 5 ortağımıza ilaveten TOBB da yüzde 5 hisseyle şirkete ortak oldu. Böylece 6 ortaklı bir proje oluştu. Dolayısıyla yerli otomobilde bir kilometre taşını daha kat etmiş oluyoruz. Projemiz iyi gidiyor, inşallah cuma günü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şirketin CEO'sunu açıklayacaklar ve şirketin kuruluş protokolünün şahitliğini yapacaklar."

YERLİ OTOMOBİL ÖZELLİKLERİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, geliştirilecek markanın da Türkiye özdeşleşen bir marka olduğunu açıkladı. İnsanlar yerli otomobil özellikleri ile ilgili internette şimdiden araştırma yapmaya başladı. Özlü, her ülkeyle özdeşleşmiş model ve markaların bulunduğunu, proje kapsamında Türkiye ile özdeşleşecek bir marka geliştirileceğini ve hedef pazarın ihtiyacına göre birden fazla model yapılacağını bildirdi. Ayrıca yerli otomobil markasının ucuzluk ve kaliteyi birleştireceği ifade edildi.

FARKLI BİR SEGMENT İLE DÜNYA REKABETİ SAĞLANACAK

Özlü, "Türkiye'nin Otomobili'nin yakıt türü, segmenti ve fiyatıyla dünyada rekabet edebileceğini düşünüyoruz. Dünyaya bakacağız, hangi alanlarda boşluk var onları değerlendireceğiz. Satamadığımız arabayı yapmayız, satacağımız arabayı yapacağız. Şundan emin olun, Türkiye'nin Otomobili, aynı segmentteki otomobillerden daha kaliteli ve daha ucuz olacak. İddialıyız, Türkiye bu defa treni kaçırmayacak." dedi.

HEDEF PAZARLAR

Özlü, hedef pazarların Kuzey Afrika ve Ortadoğu olabileceğini, ülkelerin ise mali analiz çalışmaları kapsamında belirleneceğini anlattı.

YERLİ OTOMOBİL'İN YAKIT TÜRÜ

Özlü'nün verdiği bilgilere göre otomobilin yakıt türünü ortak girişim grubu seçecek. Özlü, gelecek 10 yılda içten yanmalı motorların piyasadan çekilmesinin beklendiğini, bu sebeple dünyada trendlerin sıfıra yakın karbon emisyonu, yüksek tork gücü, sürüş yeteneği ve enerji tasarrufuyla elektrikli otomobilden yana olduğunu söyledi. Başta ABD, Çin ve Avrupa'daki büyük şirketlerin tercihlerinin de elektrikli motor yönünde olduğuna dikkati çeken Özlü, Türkiye'nin de bu teknolojik trendin gerisinde kalamayacağını ancak bu konudaki tercihi ortak girişim grubunun yapacağını vurguladı.

YERLİ OTOMOBİL FİYATI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bir otomobilin ortalama 20 bin dolar seviyesinde ve kullanım ömrünün yaklaşık 10-15 yıl olduğunu da düşünürsek, önümüzdeki dönemde Türkiye'de 1,5 trilyon dolarlık sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kadar büyüklükteki bir sektörde, marka yapmamayı düşünmek çok yanlış olur." şeklinde konuştu.

ORTAK GİRİŞİM NASIL OLACAK?

Özlü, ortak girişim grubu üyelerinin kendi değerlendirmeleriyle detaylı teknik ve mali analizleri içeren bir çalışma yapılacağını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Teknik olarak ne yapacağız, mali yönden yapacaklarımızın bütçesi ne olacak? Şirketleşme döneminde bu verileri kullanacağız. Bundan sonraki süreci, ortaya çıkacak teknik analiz ve mali değerlendirme raporu belirleyecek. Örneğin kurulacak ortak girişim grubu şirketinin sermayesi ne olacak? Bu sermayede şirketlerin paylarının oranları ne olacak? Detaylı mali ve teknik bir analiz yapacağız ve projenin sağlam temeller üzerine oturmasını sağlayacağız. Bu çerçevede, dünya ölçeğinde bu işi bilen danışmanlık şirketlerinden de bilgiler alacağız."

Kaynak: AjansHaber