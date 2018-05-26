Yerli otomobil fiyatıyla yüzleri güldürecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulundu. Fiyatıyla ilgili yapılan açıklama dikkat çekti.

Buna göre; 2021 yılında piyasaya çıkacak olan yerli otomobil emsallerinden en az yüzde 5 daha ucuz olacak, yerli otomobil alacak vatandaşa teşvik verilecek.



Özlü, yerli otomobil ile ilgili şu açıklamaları yaptı: "Yerli otomobil B ve C segmentindeki araçların kalitesinde olacak fiyat olarak da emsallerinden mutlaka ucuz olacak. Orta üst sınıf olacak. Önümüzdeki yıllarda tüketiciyi daha fazla teşvik etmek istiyoruz. Çünkü bu işin ana unsuru pazar, satıştır. "

Kaynak: Ajanslar