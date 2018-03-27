Yerel Kaynaklardan Müthiş İddia! Bölge TSK'nın Kontrolü Altında

Yerel kaynakların iddiasına göre, bölgedeki teröristleri tek tek etkisiz hâle getiren TSK ve ÖSO kuvvetleri, Tel Rıfat'ta kontrolü tamamen sağladı.

Tel Rıfat ilçesi, Afrin’in 21 kilometre güneydoğusunda bulunuyor. Suriye’yi, Türkiye üzerinden Batı dünyasına bağlayan Kilis-Halep karayolunun geçtiği Tel Rıfat, Minnag Havaalanı gibi önemli bir lojistik üs noktasına da ev sahipliği yapıyor.

Gündem 27 Mart 2018 14:04 Tel Rıfat Operasyonunda Flaş Gelişme!Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'den sonraki hedef olan ilçenin alınması için harekete geçildi. 27 Mart'ta düğmeye basan ÖSO ve Türk askeri, bölgedeki teröristleri tek tek etkisiz hale getirdi. Harita saatler içinde değişti.

TEL RIFAT'IN ÖNEMİ BÜYÜK

Tel Rıfat sadece Afrin harekâtı açısından değil, Suriye'deki geçiş noktaları açısından da önemli bir boğaz. Dolayısıyla Tel Rıfat hattının kontrol altına alınması önemli ölçüde doğu - batı güzergâhının, El-Bab ve doğusunda kalan bölge ile Halep arasındaki hattın da kontrol altında tutulması fırsatını sağlayacağı belirtiliyor. Tel Rıfat, Suriye'deki içsavaşın başından bu yana Türkiye'nin kontrol altına almak istediği bir yer olarak biliniyor.

Gündem 27 Mart 2018 12:18 TSK'nın Beklenen Operasyonu Başladı! Hedef Tel RıfatZeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'den sonraki hedef olan ilçenin alınması için harekete geçildi.

Kaynak: Ajanslar