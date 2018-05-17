Devlet Bahçeli Kudüs mitingine katılacağını açıkladı!

Bahçeli yaptığı açıklamada yarın yapılacak Kudüs mitingine katılacağını bildirdi.

Devlet Bahçeli, Yenikapı mitingine katılacağını Twitter'de şu ifadelerle açıkladı;

''Tarafımız elbette bellidir, o da Hakk’ın ve haklının yanıdır. Bunu tüm dünyaya tekraren göstermek için yarın saat 16.00’da İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” mitinginde aziz milletimizle bir ve beraber olacağız, ilk kıblemizin onurunu savunacağız. 18 Mayıs 2018 Cuma günü, İslam’ın vicdanı, Türklüğün kati ve keskin şuuru Yenikapı’da bir kez daha destan yazacak, dosta güven, düşmana korku salarak zulme ve zalimlere açık, ikaz dolu bir mesaj verecektir. Yenikapı’da buluşmak dileğiyle…''

Kaynak: ajanslar