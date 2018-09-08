Yeniden harekete geçtiler: Rus ve Suriye jetleri İdlib'i vuruyor

Suriye'de Rus ve rejime bağlı jetler İdlib'in bazı bölgelerini vurmaya başladığı bildirildi.

Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları bugün muhaliflerin elinde kalan İdlib kentine tekrar saldırı başlattı. Esed rejimi varil ve topçu atışları ile İdlib'in güneyi ve Hama'nın kuzeyindeki Huveyn, Latamne, Serce ve Han Şeyhun’u bombalamaya başladı.

YARALILAR VAR

Rusya ve Esed rejimine bağlı savaş uçaklarının saldırdığı İdlib güneyindeki Abdin kasabasında en az 5 sivil hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Yerel kaynakların aktardığına göre saldırılar sürüyor.

ESAD REJİMİ VARİL BOMBASINDAN VAZGEÇMİYOR

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin ülkenin farklı bölgelerindeki sivil yerleşimlere geçen ay düzenlediği saldırılarda en az 67 kez varil bombası kullandığını açıkladı.

VARİL BOMBALARININ MALİYETİ DÜŞÜK, ETKİSİ BÜYÜK

Rejim, düşük maliyetine (yaklaşık 50 dolar) karşın büyük yıkım etkisi nedeniyle varil bombalarını tercih ediyor.

Bu bombalarla çoğunlukla sivil alanları hedef alan rejim, en yüksek can kaybının ve büyük yıkımların ortaya çıkmasını hedefliyor. İçine doldurulan patlayıcı miktarına göre bombalar, 50-200 metrelik alanda tahribata neden oluyor.

Atılış şekli askeri terminolojide "serbest düşüş ilkesi" olarak tanımlanan varil bombaları, yerleşim yerlerine verdikleri hasarla sivilleri göçe zorluyor.

Kaynak: Ajanslar