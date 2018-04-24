Yeniden Gül Türkiye - Abdullah Gül aday olacak mı?

Abdullah Gül konusunda kararlı olan Saadet Partisi'nin CHP Genel Başkanına "adayımız olsun teklifi yaptığı" Kılıçdaroğlu'nun da teklife sıcak baktığı ifade edildi. Yeniden Gül Türkiye sloganı ile yola çıkanlar başarılı olabilecekler mi?

24 Haziran seçimleri öncesi muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu. Abdullah Gül ismi ise sıcaklığını koruyor.

24 Haziran'da erken seçimde muhalefetin ortak adayı olarak gösterilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kendisine yapılan bu teklife karşı henüz net bir açıklama yapmasa da yorumlar ve analizler teklifi kabul edeceği yönünde gözüküyor. Üç muhalif partininde parlamento seçimlerinde ittifak yapacak olmaları öne atılan görüşler arasında. Malum, bunun için artık sadece 5-6 gün kaldı yasal olarak.

Abdullah Gül'ün aday olması konusunda kararlı olan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede Kılıçdaroğlu'na "Gül adayımız olsun" teklifi yaptığı kaydedildi.

Abdullah Gül'ün adaylığına sıcak baktığını belirten Kılıçdaroğlu'nun Karamollaoğlu'na adaylığı değerlendirmeye alacaklarını belirttiği ifade edildi.



Siyaset 23 Nisan 2018 20:21 24 Haziran 2018 son seçim anketi! Hangi parti ne kadar oy alacak?Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim çağrısını almış ve erken seçim için çalışmaları başlatmıştı. 24 Haziran'da yapılacak seçim sonuçlarına yönelik son seçim anketi sonuçları ortaya çıktı.

Abdullah Gül ile Karamollaoğlu ödül töreninde

Cumhurbaşkanlığı için aday olacağı öne sürülen 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erbakan Ödülleri 2018 töreninde sahneye çıktı. Gül'ü, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu karşıladı. Gül aday olup olmayacağına dair soruları yanıtsız bıraktı.



Türkiye'nin gündemi 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenmiş durumda. Gözler adaylarını henüz açıklamamış olan partilere ve aday olacağı iddia edilen isimlerde. Adı kulislerde sıkça anılan isimlerden biri olan 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, adının anıldığı Saadet Partisi ile sahneye çıktı.



11.Cumhurbaşkanı Gül, Necmettin Erbakan Ödülleri Platformu tarafından düzenlenen Erbakan Ödülleri 2018 törenine katıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu salona, Abdullah Gül ile birlikte girdi. Karamollaoğlu'nun, basın mensuplarının ilgisi üzerine Gül için yol açmaya çalışması dikkat çekti.



İki ismin yarın yapacakları görüşme öncesi yan yana poz vermesi dikkat çekti. Gül, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağına dair soruları yanıtsız bıraktı.

Kaynak: AjansHaber