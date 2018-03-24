Yeni yetenekleriyle uçuşa başladı

ANKA İHA sistemi, SAR Radarı, Silah ve Kamera Faydalı Yüklerine ilave olarak yeni yetenek, Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleriyle (ELINT VE COMINT) uçuşlarına başladı.

Savunma ihtiyaçlarının yüzde 100 yerli kaynaklarla karşılanması amacıyla yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye de son dönemde yaptığı yerlileştirme ve yerli projeleri geliştirme çalışmaları ile göz kamaştırıyor. Bu doğrultuda Türkiye’nin insansız hava aracı kategorisinde sınıf atlamasını sağlayan ANKA yeni yetenek ve sistemleriyle uçuşa başladı.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada ANKA İHA SİSTEMİ’nin, SAR Radarı, Silah ve Kamera Faydalı Yüklerine ilave olarak yeni yetenek, Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleriyle (ELINT VE COMINT) uçuşlarına başladığını açıkladı.



18 SAAT GÖREV SÜRESİ

23 bin fit irtifada 18 saat görev yapabilen ANKA-S İHA sistemi halihazırda sahip olduğu kabiliyetlere ilave olarak, uydu üzerinden kontrol, telsiz rölesi, kriptolu veri linki, milli uçuş kontrol bilgisayarı ve yüksek çözünürlüklü milli tasarım EO/IR kamera özelliklerini içerecek.

Özellikle uydudan kontrol yeteneği ile görev menzili binlerce kilometreye ulaşacak olan ANKA-S İHA sistemi ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik anlamda önemli bir katma değer ve yetenek sağlanmış olacak.