Yeni Türk zırhlısı dünyaya açılıyor

Güneydoğu Asya bölgesindeki en önemli savunma fuarı Malezya'daki DSA 2018'de, PARS 6x6 İZCİ'yi yurt dışında ilk kez sergileyecek.

Bölgede Türkiye’nin en büyük savunma ihracatını gerçekleştiren FNSS, teknoloji transferiyle birlikte Malezya Kara Kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturan paletli ve 8x8 tekerlekli zırhlı araçları temin ediyor.

YERLİ SAVUNMA SANAYİİ DÜNYAYA AÇILIYOR

Malezya’nın yanı sıra Filipinler ordusuna hizmet veren ZMA-15 sınıfı araçlar ve yakın zamanda Endonezya ordusu için geliştirilen orta sınıf tank KAPLAN MT, FNSS'in bölgedeki güvenilir Türk savunma firması konumunu güçlendiriyor.

Fuar, Malezya, Pakistan, Endonezya, Filipinler gibi bölge ülkelerinden üst düzey temsilcilerle görüşme açısından önemli olanaklar sağlıyor.

TAKTİK TEKERLEKLİ ARAÇ

FNSS'nin yurt dışında ilk kez sergileyeceği PARS 6x6 İZCİ, adını bir zamanlar Anadolu’da yaşayan sessiz, çevik ve yırtıcı bir leopar türünden alan PARS ailesinin yeni ürünü olarak geliştirildi.

Keşif ve iç güvenlik harekatları için özel olarak tasarlanan PARS 6x6 İZCİ, yüksek durumsal farkındalık özelliğiyle kullanıcısına stratejik avantajlar sunuyor.

Modern teknolojileri barındıran özel maksatlı taktik tekerlekli araç, saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor, yüzde 60 dik, yüzde 30 yan eğimde hareket edebiliyor, 60 santimetre yüksekliğinde dik engel ve 120 santimetre uzunluğunda hendek geçebiliyor.

SUDA 8 KM'LİK HIZA ÇIKIYOR

Motor yerleşimi ve gözetilen dengeli tasarım sayesinde araç, birbirine çok yakın aks yüklerine sahip bulunuyor. Bu tasarım yaklaşımı, araca gevşek ve yumuşak zeminde dahi rahat hareket edebilme, yüksek hızlarda artan yol tutuşu ve kısa frenleme mesafesi gibi kabiliyetleri kazandırıyor. Amfibi bir araç olan PARS 6X6 İZCİ, suda saatte 8 kilometre hıza çıkabiliyor.

EN AZ 600 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

En az 600 kilometrenin üzerinde menzili olan PARS 6X6 İZCİ, patlamaya ve delinmeye karşı özel önlemler alınmış yakıt tanklarına sahip bulunuyor.

Kaynak: Ajanslar