Yeni teslimat yapıldı! Toplam İHA sayısı 52 oldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yurt içi ve sınır ötesi operasyonlar büyük katkı sağlayan İnsansız Hava Araçlarının (İHA) sayısı artıyor.

Güvenlik güçlerimizin yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarında adeta gökyüzündeki gözü ve vurucu gücü olan milli İHA'lar, operasyonlarda önemli rol üstleniyor. 2 adet ANKA-S'in teslimatı ile birlikte, güvenlik güçlerimizin envanterindeki İHA sayısı 52'ye yükseldi.



İHA'ların teslimatını Savunma Sanayii Müsteşarlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Açıklamada, ''Uydudan kontrol edilebilme özelliği sayesinde çok uzak mesafelerde görev icra edebilme kabiliyetine sahip iki adet Anka-S daha HvKK’ya teslim edildi. Böylelikle güvenlik güçlerimizin envanterlerindeki İHA sayısı 52’ye ulaştı.” bilgisine yer verildi.



MESAFE BAĞIMSIZ KONTROL YETENEĞİ

Uydu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Muhabere Sistemi (TAFICS) üzerinden kontrol edilebilen ANKA-S'in, 'mesafe bağımsız kontrol yeteneği' ile görev menzili binlerce kilometreye ulaşacak. ANK-S Bu özelliğinin yanı sıra, yeni nesil milli yüksek çözünürlüklü (HD) gece/gündüz kamerası ve faydalı yükleri ile TSK'ya stratejik anlamda yetenek sağlıyor.

Kaynak: Ajanslar