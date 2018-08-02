Yeni sistemin ilk YAŞ'ı toplandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Başkan Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk YAŞ toplantısına katıldı.

TOPLANTI BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Erdoğan başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yüksek Askeri Şura'nın yeni üyeleri olarak toplantıya ilk kez katıldı.

Hulusi Akar daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katıldığı Şura'da bu kez Milli Savunma Bakanı göreviyle yer alıyor. Orgeneral Yaşar Güler Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Ümit Dündar da Kara Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla ilk kez YAŞ'ta görev yapıyor.

Kaynak: AA