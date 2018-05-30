Yeni sistemde nasıl oy verilecek? (Nasıl oy kullanırım) 2018

Yeni sistemde nasıl oy verilecek sorusu erken seçimlere az bir süre kala vatandaşlar tarafında merak ediliyor. Nasıl oy kullanırım 2018 ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

24 Haziran seçimlerine bir aydan az bir zaman kala insanlar yeni sistemde nasıl oy verilecek sorusuna yanıt bekliyor. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop seçim yaklaşırken yeni seçim düzenlemesine yönelik bilgiler verdi. Oy pusulası hakkında detaylı açıklama yapan Şentop, seçimle ilgili birçok konuya değindi. Nasıl oy kullanırım 2018 yılında en çok sorulan sorular arasında yer aldı. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarının ardından vatandaşların soruları cevap buldu. Yeni sistemdeki oy pusulaları ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

YENİ SİSTEMDE NASIL OY VERİLECEK?

Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimleri öncesinde vatandaşlar yeni sistemde nasıl oy verilecek sorusuna yanıt arıyor. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarıyla vatandaşların aklındaki sorular yanıt buldu. İşte yeni sistemle ilgili tüm detaylar...

NASIL OY KULLANIRIM?

Şentop, "Oy pusulasında fazla bir değişiklik olsun istemedik. İttifak yapan partiler oy pusulasında yan yana yer alacak. Her parti için bir sütun olacak. İttifakın unvanı olan bir çerçeve olacak. Bütün detayları düşündük. Yine herkes kendi partisine oy verecek ana prensip bu. AK Parti'ye oy verecek olan AK Parti'ye MHP'ye oy verecek olan MHP'ye mühür vuracak." şeklinde konuştu.

KURA ÇEKİMİNE GÖRE PUSULADA PARTİLERİN YERLERİ NASIL OLDU?



24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oy pusulası için kura çekimi yapıldı.Kura çekimine göre, AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı oy pusulasında birinci sırada, CHP, Saadet Partisi, İyi Parti ve Demokrat Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı ise altıncı sırada yerini aldı. Birleşik oy pusulasında Cumhur İttifakı içerisinde AK Parti birinci, MHP ikinci sırada yer aldı. Milletvekili genel seçiminde kullanılacak oy pusulasında HÜDA PAR 2'nci, Vatan Partisi 3'üncü, HDP 4'üncü, BTP ise 5'inci sırada yer alacak.

HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK?

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop geçersiz oylarla ilgili, "Mührü nereye vurursanız vurun, isterseniz birden fazla vurun diğer partinin alanına geçmeyince geçersiz olmayacak. İttifak alanı içerisinde farklı yerlere vurulduğunda ise geçerli olması lazım. Bu sorunu bir formülle çözmeye çalışıyoruz. İttifakın ortak oyu dediğimiz oy. Ama hangi parti olduğu belli değil. Bu oyları partilerin tek tek almış oldukları oy oranında partilere dağıtıyoruz. Tabii bunlar istisnai durumlar. Esas olan herkesin kendi partisine oy vermesidir." şeklinde konuştu.

24 HAZİRAN 2018'DE SEÇİME GİRECEK PARTİLER

1- Cumhur İttifakı (AK Parti-MHP)

2- HÜDA-Par

3- Vatan Partisi

4- Halkların Demokratik Partisi

5- Bağımsız Türkiye Partisi

6- Millet İttifakı (CHP-İyi Parti-SP)

Kaynak: AjansHaber