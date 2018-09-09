'Yeni parti kuracaklar' iddiasına Mehmet Şimşek'ten yanıt!

Eski Bakan Mehmet Şimşek, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanı Ahmet Takan'ın, "Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Bakanlar Mehmet Şimşek ve Ali Babacan yeni parti kurmak için kolları sıvadı." iddiasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanı Ahmet Takan, eski Başbakan Davutoğlu ile bakanlar Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'in yeni parti kurmak için hazırlık yaptığını ileri sürdü. Mehmet Şimşek sosyal medyadan verdiği cevapla iddiayı yalanladı.

''YENİ BİR MERKEZ PARTİ KURACAKLAR'

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan AK Parti hükümetlerinde üst düzey görevler alan "Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mehmet Şimşek"in yeni bir merkez parti kurmak için hazırlık içinde olduğunu iddia etti.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN YANIT GELDİ

Takan'ın bu iddialarına Mehmet Şimşek yanıt verdi. Şimşek Twitter üzerinden, "Şahsımla ilgili bu iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor" diye yazdı.

Kaynak: Ajanslar