Yeni Mavi Balina Tehlikesi: Mariam

Geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan'da geliştirilen "Mariam" isimli oyun Birleşik Arap Emirlikleri polisinin yaptığı "Oyuna karşı dikkatli olunmalı!" uyarısıyla bir anda şimşekleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan'da geliştirilen "Mariam" isimli oyun Birleşik Arap Emirlikleri polisinin yaptığı "Oyuna karşı dikkatli olunmalı!" uyarısıyla bir anda şimşekleri üzerine çekti.

Mariam adlı oyunda ormanda kaybolan bir çocuğu eve geri döndürmeye çalışıyorsunuz. Bu sırada korkutucu ses ve görsel efektler karşınıza çıkıyor. Aynı zamanda Mariam, oyuncuya "Evi nerede?" , "Facebook hesabın ne?" gibi sorular soruyor yöneltiyor ayrıca telefonuna indirenlerden de birçok izin istiyor. Bir şekilde kullanıcının verisini toplamaya çalışıyor. Bu özellikten dolayı eleştirilere maruz kalan oyunun Suudi geliştiricisi Salman Al Harbi, "Ben oyundaki bilgileri kaydetmiyorum." şeklinde açıklama yapsa dahi bunu herhangi bir şekilde ispatlayamadı. Burada oyunun şehvetine kapılıp "En sevdiğin evcil hayvanının adı neydi?" , "Balayına nereye gittin?" gibi bankacılık işlemlerinin gizli sorusunun cevabı olacak bilgiler istenebiliyor.

Ayrıca çocukları tehdit eden yönü ise oyunda kaybolan kızın bir türlü eve geri dönememesinin yaratacağı psikolojik rahatsızlık ve bunalım hali olarak gösteriliyor. Oyun hem Google Play hem de Apple Store'da korku kategorisinde yer alıyor ve 1 milyonun üzerinde kişi tarafından indirilmiş durumda. Oyundaki karaktere "Keşke kardeşim Mariam olsaydı." şeklinde yorum yazan çocuklar düşünüldüğündünde son derece profesyonel bir şekilde hazırlanmış olduğu daha net anlaşılıyor. Hakkında çıkan kötü dedikodular için oyundaki karakter "Ben mavi balina değilim, benim hakkımda düşünülenler doğru değil!" demeyi de ihmal etmiyor.

Kaynak: Buğra Ayan