Yeni Malatyaspor Mesut Özil'e böyle destek verdi!
Yeni Malatyaspor oyuncuları, Mesut Özil'e destek vermek için Gazişehir Gaziantep ile oynadıkları hazırlık karşılaşmasına üzerinde "Seninleyiz, ırkçılığa hayır" yazan tişörtleriyle çıktı.
Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıkları kapsamında Gazişehir Gaziantep ile Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Sarı-siyahlı futbolcular, karşılaşma öncesi seremonide, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek verdi.
IRKÇILIĞA HAYIR!
Futbolcular, Mesut Özil'in fotoğrafının bulunduğu ve "Seninleyiz. Irkçılığa hayır" yazılı tişörtleri giydi.
Kaynak: Ajanslar