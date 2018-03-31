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31 Mart 2018 15:20 | Son Güncelleme: 31 Mart 2018 15:45

Yeni Malatya Gençlerbirliği maçında ilginç pozisyon

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği mücadelesinde ilginç anlar yaşandı.

Yeni Malatya Gençlerbirliği maçında ilginç pozisyon


Karşılaşma 1-0 Gençlerbirliği'nin üstünlüğü ile giderken ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor, tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kazandı.

Gençlerbirliği oyuncusu Ahmet Oğuz ise barajın arkasına uzandı ve olası golü engellemek istedi. Müsabakanın hakemi Arda Kardeşler, Ahmet Oğuz'u uyardı ve ayağa kalkmasını söyledi. Daha sonra topun başına geçen Aytaç Kara, sağ köşeden ağları buldu ve takımı adına 1-1'lik eşitliği sağladı.

 
 


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Yeni malatya spor


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