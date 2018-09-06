Yeni iPhone'lar 12 Eylül'de tanıtılacak: ABD'de bile 6500 lira!

Apple yeni iPhone'larını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. ABD medyasında bu yeni modellerin isimleri ve fiyatları açıklandı. Hatta lansman tarihi bile netleşti.

Apple yeni iPhone'larını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. ABD medyasında bu yeni modellerin isimleri ve fiyatları açıklandı. Hatta lansman tarihi bile netleşti.

İSİMLERİ VE FİYATLARI BELLİ OLDU



iPhone Xs (Giriş Seviye Model) 799 dolar, iPhone Xs Max (Giriş Seviye Model): 999 dolar, LCD ekranlı model (Giriş Seviye Model) 699 dolar olarak belirlendi. Fiyatlar şimdliki resmi olmasa bile giriş olarak bu şekilde duyrulurken, özetle en ucuz iPhone'un 699, enyükseğinin ise 999 olması bekleniyor.

PLUS GİTTİ MAX GELDİ



iPhone 6 Plus ile birlikte başlattığı ‘Plus’ ekleri artık yerini ‘Max’e bırakacak. Daha büyük bir ekran ile birlikte daha yüksek çözünürlüklü panellerin kullanılacağı Max'lerde, Apple'ın en büyük problemi olan şarj problemi daha büyük bir batarya ile çözülme hedefleniyor.

3 YENİ MODEL TANITILACAK



Apple‘ın iPhone X Plus da dahil olmak üzere bu yıl üç yeni iphone modeli tanıtması bekleniyor. iPhone X Plus simgesi İOS 12‘nin son beta sürümünde Guilherme Rambo tarafından keşfedildi. Söz konusu keşife bakılırsa cihaz şirketin TrueDepth kamera teknolojisini içermesi gereken uzun ve dar bir ekran sergiliyor.

LANSMAN 12 EYLÜL'DE



ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni iPhone modellerini görücüye çıkaracağı lansmanın tarihini açıkladı. Apple tarafından paylaşılan davetiyeye göre, lansman 12 Eylül'de gerçekleşecek.

Kaynak: Ajanslar