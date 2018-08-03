Yeni İPhone telefonlarının kutu içeriği azaltılacak

2018 yılında piyasaya 3 farklı iPhone modeli sürüleceğini artık sağır sultan bile biliyor. Yine de bu cihazlar hakkında halen bilinmeyen çok fazla nokta var.

2018 yılında piyasaya 3 farklı iPhone modeli sürüleceğini artık sağır sultan bile biliyor. Yine de bu cihazlar hakkında halen bilinmeyen çok fazla nokta var. iPhone X ile beraber farklı bir yola gire Apple, yeni modellerinde bizlere birçok sürpriz hazırlamayı planlıyor. Bu sürprizlerden biri ise hiç hoşunuza gitmeyebilir. Yeni iPhone kutu içeriği biraz daha kırpılmış olacak.

YENİ İPHONE KUTU İÇERİĞİ ARTIK DÖNÜŞTÜRÜCÜYE YER VERMEYECEK

iPhone 7 ile beraber tasarım açısından önemli bir karar alan Apple, akıllı telefonlarındaki 3.5 mm jack girişini kaldırmıştı. Buna rağmen 3.5 mm kulaklık kullanmak isteyenler, kutudan çıkan dönüştürücü aparatı kullanabiliyorlardı. İşte 2018 iPhone modellerinde bu mini aparata yer verilmeyecek.

Müşterilerini daha çok kablosuz teknolojilere yönlendirmek isteyen Apple, hem Airpods 2 için uygun zemini hazırlıyor, hem de de Beats kulaklıkların önünü açmaya çalışıyor olabilir. Yine de Cowen analisti Matthew D. Ramsay‘ye göre, şirket artık bu aparatı kutuya koymak istemiyor

Kaynak: Ajanslar