Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuşun tarihi belli oldu

İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuş 31 Ekim 2018 saat 14:00'da İstanbul'dan Ankara'ya yapılacak. İlk dış hat uçuşları KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirilecek.

İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuş 31 Ekim 2018 saat 14:00'da İstanbul'dan Ankara'ya yapılacak. İlk dış hat uçuşları KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirilecek.

''BOZCAADA'NIN İKİ KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR HAVALİMANI''



Türk Hava Yolları (THY), Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı bugün bir basın toplantısı düzenledi. Aycı, basın toplantısında şu bilgileri verdi:

"76,5 milyon metrekare arazi üzerine kurulmuş olan, yani Bozcaada'nın iki katı büyüklüğünde bir havalimanından bahsediyorum. Terminalde kullanım alanı 1,4 milyon metrekare. Tüm fazla tamamlandığında 6 pistle beraber çalışacak. Dünyanın 35 bin metrekare ile en büyük duty freelerine sahip. Dünyanın en büyük loungelarına sahip olacağız.

100 bin metrekare ticari alanı var. 143 tane yolcu biniş köprüsüne sahip. 18 bin araç kapasiteli kapalı otopark var. 22 bin araçlık da açık otopark kapasitesi var. Metro ile şehir merkezine 26 dakikada seyahat mümkün. Açıldıktan çok kısa sonra gelecek. Tabi THY'nin yeni havalimanındaki toplam 664 bin metrekare kullanım alanına sahip 10'dan fazla tesisinin inşaatı devam ediyor."

Kaynak: Ajanslar