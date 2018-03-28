Yeni havalimanı levhalarda

Yapımı devam eden ve 29 Ekim'de açılacak olan 3. Havalimanı, TEM ve D-100'de bulunan karayollarına ait yön levhalarındaki yerini aldı. Yakın zaman sonra şehrin çok sayıda noktasına daha yönlendirme levhalarının ekleneceği öğrenildi.

Türkiye'nin son yıllarda hayata geçirdiği en büyük projelerden biri olan ve İstanbul'da yapımı devam eden 3. havalimanı trafik levhalarındaki yerini almaya başladı.

Bugün TEM ve D-100'de bulunan kimi noktalardaki yönlendirme levhalarında 'İstanbul Yeni Havalimanı' çıkışı yer alırken, yakın zaman sonra şehrin bir çok noktasındaki yönlendirme levhasına daha yönlendirme çıkışlarının konulacağı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar