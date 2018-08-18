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18 Ağustos 2018 08:59 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2018 09:00

Yeni eğitim yılı norm kadro güncelleme takvimi belli oldu

Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının alanlar bazında öğretmen ve yöneticilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı norm kadro güncelleme takvimi MEB'in internet sitesinde yayımlandı.

Yeni eğitim yılı norm kadro güncelleme takvimi belli oldu

Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının alanlar bazında öğretmen ve yöneticilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı norm kadro güncelleme takvimi MEB'in internet sitesinde yayımlandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN KONTENJANI

Buna göre, eğitim kurum müdürlüklerinin veri girişi 15-17 Ekim'de, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin veri girişi kontrolleri 18-21 Ekim'de, il milli eğitim müdürlüklerinin veri girişi kontrolleri 22-26 Ekim'de, Bakanlık tarafından kontrol ve onaylama işlemleri ise 27 Ekim-9 Kasım'da yapılacak.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra sözleşmeli öğretmenlerin alanlar bazında kontenjanları belirlenecek.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: norm kadro


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