Yeni çıkan kitaplar

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YÜZLERİN ÖTESİNİ GÖREN ADAM Augustin, bir yandan asıl suçluyu bulmak için kendi soruşturmasını yürütüyor, bir yandan masum bir çocuğun nasıl teröriste dönüştüğüne şahitlik ediyor. Tüm bunları yapabilmesine yardım eden çok özel bir yeteneği var: İnsanların yüzlerinin ötesindekileri görebiliyor. Yüzlerin Ötesini Gören Adam Eric-Emmanuel Schmitt Çev. : Bahadırhan Bozkurt Doğan Kitap S.: 328
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Kültür Sanat 06 Ağustos 2018 - 13:45

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