Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik 9 aya düşecek mi?

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Askerlik 9 aya düşecek mi sorusu da merak edilen sorular arasında yer aldı. Detaylar Ajanshaber.com'da.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı son açıklamaların ardından yeni askerlik sistemine ilişkin merak edilen sorulan teker teker yanıt bulmaya başladı. Askerlik konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar yeni askerlik sistemi nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Edinilen bilgilere göre 9 aylık tek tip askerlik modeline geçilecek. Bu konuda ilk adım atılarak profesyonel orduya geçiş yapılana kadar bu sistem uygulanacak. Böylece vatandaşların merak ettiği askerlik 9 aya düşecek mi sorusu da yavaş yavaş netlik kazanıyor. İşte yeni askerlik sistemi ile ilgili tüm detaylar...

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak sorusu yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Yeni dönemde 9 Aylık Tek Tip Askerlik sistemi uygulanacağı öğrenildi. Profesyonel orduya geçiş sürecine kadar bu sistem uygulanacak. Şimdi birçok vatandaş bu sistemin nasıl olacağına ilişkin araştırma yapmaya başladı.

9 Aylık Tek Tip Askerlik şeklinde adlandırılan yeni sistemde; 3 ay boyunca verilecek Temel Eğitimin akabinde 6 ay süresince asgari ücret miktarını ödeyenler terhis edilecek. Öte yandan belirtilen miktarda parayı ödemeyi tercih etmeyip askerde kalmaya devam eden vatandaşlar için ise 6 boyunca asgari ücret miktarının ödeneceği bilgisine ulaşıldı.

ASKERLİK 9 AYA DÜŞECEK Mİ?

‘'Vatan hizmetinin herkes için eşit şartlarda olması, eğitimli insan gücünden daha uzun ve etkin biçimde yararlanılması'' prensibiyle hareket edilerek profesyonel ordu sistemine geçiş yapılıncaya değin herkes için 9 Aylık Tek Tip Askerlik uygulamasının hayata geçirilmesi planlıyor.



Şimdiye dek “Uzun dönem erlik, kısa dönem erlik, yedek subay, bedelli, dövizli ve kamuda çalışma” şeklinde milyonlarca vatani görevini yerine getirecek vatandaşlar için uygulamaya alınan askerlik sisteminde 3 ay süresince verilecek Temel Eğitimin sonrasında 6 ay boyunca asgari ücret miktarını ödeyen vatandaşlar terhis edilecek. Aynı zamanda 9 Aylık Tek Tip Askerlik sistemine göre, belirtilen miktarda parayı ödemeyi tercih etmeyip askerde kalmaya devam eden kişiler için de 6 süresince asgari ücret miktarı ödenecek. Eğitimli ve eğitimsiz kişiler arasındaki farkın ortadan kaldırılmasının hedeflendiği 9 Aylık Tek Tip Askerlik sisteminde 3 aylık Temel Eğitimin gerçekleştirilmesi, kalan 6 ayın kıtada geçirilmesi ve yedek subaylığın da tamamen kaldırılması düşünülüyor.

Kaynak: AjansHaber