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Yeni annelere çok özel ipuçları

Yeni annelere çok özel ipuçları

Aylarca devam eden sabırsız bekleyişin ardından, bebeğinizi ilk kucağınıza aldığınız an, dünyanın en büyük mucizelerden birine de şahit olursunuz. Bundan böyle hayatınıza bir "Anne” olarak devam edeceğiniz gerçeği ise; mutlu bir heyecanın yanı sıra; getirdiği sorumluluk duygusu ile endişe kaynağı olabilir. Anneliğin ilk günlerinin keyfini ve mutluluğunu doyasıya yaşarken, ilk kez karşılaştığınız durumların sizi telaşlandırmasına izin vermeyin. İşte yeni anneler için endişe kaynağı olabilecek sorular ve cevapları.
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Güncel 30 Mart 2018 - 16:18

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