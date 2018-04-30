Yemen'den Türkiye'ye övgü

Yemen Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin uzun süredir savaşın sürdüğü Yemen'e verdiği insani destekten övgüyle söz ederek, bu gibi katkıların ülkedeki krizin aşılmasında etkili olacağına dikkati çekti.

Yemen Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin uzun süredir savaşın sürdüğü Yemen'e verdiği insani destekten övgüyle söz ederek, bu gibi katkıların ülkedeki insani krizin aşılmasında etkili olacağını belirtti.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Yemen Dışişleri Bakan Vekili Mansur Ali Becaş, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler ile bir araya gelerek, iki ülkeyi ilgilendiren meseleler ile uluslararası tutumları ele aldı.

Becaş görüşme sırasında Türkiye'nin ülkesine verdiği destekten övgüyle bahsederek, Türkiye'nin Yemen'de meşru yönetime ve siyasi sürece destek verdiğini vurguladı.

Ayrıca Türkiye'nin Yemen'de insani yardım çalışmalarına katkısına da dikkati çeken Becaş, bunların yanı sıra Türkiye'nin üretim, eğitim, yeniden imar gibi çeşitli sektörlerde ülkesine desteklerini esirgemediğini belirtti.

"Bu gibi katkıların Yemen'de insani krizin aşılmasına ve yeniden imar sürecine önemli etkisi olacak" ifadelerini kullanan Becaş, Yemen hükümetinin çeşitli sektörlerde yatırım için Türk şirketlerine çağrıda bulunduğunu söyledi.

Becaş, yatırımların iki ülkeye de fayda sağlayacağını, ikili ilişkileri güçlendireceğini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Eler de Yemen ile uluslararası mahfillerdeki iş birliğinden övgüyle söz ederek, Türkiye'nin Yemen'de meşru yönetime destek verdiğini vurguladı.

Eler, Türkiye'nin ayrıca içinde bulunduğu insani krizi aşması için Yemen'e yardım elini uzatmaya devam edeceğini dile getirdi.

- Yemen'de insani kriz

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 3 yıldır savaşın devam ettiği Yemen'de sağlık imkanlarının yetersizliği ve savaş şartları nedeniyle 16,4 milyon kişinin temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığı uyarısında bulundu. Bu oran, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ına tekabül ediyor. Ayrıca rapora göre, 28 milyon nüfusa sahip Yemen'de savaş nedeniyle yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki ölümlerin yüzde 50'si kolera gibi bulaşıcı hastalıklar ve yetersiz beslenmeden kaynaklanıyor. 2017 sonlarına doğru ülkenin yüzde 92'sine yayılan ve Birleşmiş Milletler tarafından "tarihin en büyük ve en hızlı yayılan kolera salgını" olarak adlandırılan hastalığın etkisi sürüyor.

Mart 2015'ten 2017 sonuna kadar hayatını kaybeden yaklaşık 10 bin kişi arasında 800'e yakın çocuk bulunuyor. Ayrıca, Yemen'de tespit edilen 60 binden fazla kanser hastasının yüzde 12'sinin çocuklardan oluştuğu ifade ediliyor. UNICEF'in açıklamasına göre, Yemen'de her 10 dakikada bir çocuk önlenebilir hastalıklar yüzünden ölüyor.

"Yemen'deki İnsani Duruma Genel Bir Bakış" başlıklı 2017 İHH raporuna göre ise 14 milyon kişi Yemen de gıda ihtiyacını karşılayamıyor. 2,2 milyon Yemenlinin de evlerini terk ettiği tahmin ediliyor. Meşru yönetim karşıtı güçler tarafından 11 bin kişinin (Çoğu Islah Partisi'ne mensup) hapse atıldığı ve 57 kişinin işkenceden can verdiği, cezaevlerinde yer kalmadığından 8 adet hapishane daha açıldığı ve çeşitli barınakların hapishaneye dönüştürüldüğü de rapora yansıdı.

Kaynak: AA