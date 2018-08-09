Yemen'de çocukları taşıyan otobüse saldırı düzenlendi!

Yemen'de çocukları taşıyan bir otobüse saldırı düzenlendi. Bu saldırıda 43 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğu bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda onlarca ölü ve yaralı olduğunu açıkladı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN ÇOĞU 10 YAŞIN ALTINDA

ICRC'nin sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sada'nın kuzeyinde bulunan Dahyan kentindeki çarşıda, çocukları taşıyan bir otobüse saldırı düzenlendiği" belirtildi.

Saldırının ardından ICRC'nin desteklediği hastaneye onlarca ölü ve yaralının getirildiği aktarılan açıklamada, "uluslararası insan hakları yasaları uyarınca çatışma bölgelerindeki sivillerin korunması" çağrısında bulundu.

Husi hareketinin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, saldırıda en az 43 kişinin öldürüldüğü belirtildi. Kızılhaç tarafından yapılan açıklamada ise kurbanların çoğunun 10 yaş altı olduğu ifade edildi.

HUSİLER: SUUDİ ARABİSTAN VE ABD UÇAKLARI YAPTI

Husiler, "Sada'da düzenlenen saldırının sorumluluğunun Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait olduğunu" ileri sürdü.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, yaptığı yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan-ABD uçakları bu sabah Sada ilinin ortasındaki Dahyan kentinde öğrencileri taşıyan bir otobüsü hedef alarak çirkin bir katliam yapmıştır" ifadesini kullandı

SUUDİ KOALİSYONUNDAN AÇIKLAMA YOK

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden ise henüz olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Kaynak: Ajanslar