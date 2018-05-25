Yemekteyiz 25 Mayıs - Yemekteyiz haftanın birincisi hangi isim oldu?

Yemekteyiz 25 Mayıs programıyla izleyicileri ekran başına kitlemeyi başardı. Şimdi izleyiciler Yemekteyiz haftanın birincisi hangi isim oldu sorusuna yanıt bekliyor.

Yemekteyiz 25 Mayıs programıyla izleyicilerini yine ekran başına kitlemeyi başardı. Kıran kırana mücadelenin sürdüğü programı izleyiciler ekran başından merakla takip etti. Beş yarışmacının her hafta hünerlerini sergilediği ve 10 bin TL'nin sahibi olmak için yarıştığı Yemekteyiz'de puanlamalar merak edilmeye başlandı. Yarışmanın haftalık finali her hafta cuma günü gerçekleştiriliyor. Puanlamanın ardından haftanın birincisi 10 bin TL'nin sahibi oluyor. Şimdi izleyiciler Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu sorusuna yanıt bekliyor. Yemekteyiz'de bu hafta Ergün Halis, Filiz Yılmaz Kırdar, Nuray Çolakoğulları, Fevziye Gençarslan ve Mustafa Yıldız yarışıyor.

YEMEKTEYİZ 25 MAYIS

Yemekteyiz haftanın kazananı şimdi merakla bekleniyor. Yapılan puanlamanın ardından haftanın birincisi belli olacak. Yemekteyiz 25 Mayıs programında neler olacağı şimdiden merak ediliyor. Haftanın birincisi kim oldu sorusu henüz yanıt bulmadı. Oylamanın ardından haftanın birincisi belli olacak. Birinci isim belli olur sizinle paylaşacağız.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Onur Büyüktopçu'nun sunduğu ve her hafta beş kişi yarıştığı yemek programındaki mücadele nefes kesti. Şimdi izleyiciler Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu sorusunun yanıtını merak ediyor. Yemekteyiz'de bugün gün geldi çattı. Ergün Halis, Filiz Yılmaz Kırdar, Nuray Çolakoğulları, Fevziye Gençarslan ve Mustafa Yıldız arasında kim birinci olacak? Yarışmanın bu haftaki kazananı henüz belli olmadı. Belli olur olmaz size duyuracağız.

Nuray Çolakoğulları kimdir?

Aslen Tekirdağlı olan Nuray Çolakoğulları'nın mesleği şef aşçılık. 32 yaşında olan Çolakoğulları, bir kız çocuk sahibi. Yoğun çalıştığı için kendine pek vakit ayıramıyor. Uysal, uyumlu, öz güveni yüksek ve zor sinirlenen bir mizaca sahip.

Ergün Halis kimdir?

39 yaşındaki Ergün Halis, evli ve bir oğlu var. Elazığlı, beden eğitimi öğretmeni ancak şu an bireysel koçluk yapıyor. Şarkı söylemek, şiir yazmak ve spor yapmak en sevdiği aktivitelerden...

Mustafa Yıldız kimdir?

Öğrenci olan Mustafa Yıldız, 24 yaşında, bekar ve Amasyalı. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü okuyor. Aynı zamanda stajyer öğretmenlik yapıyor. Otostopla Türkiye'yi gezmekten, sosyal medyada paylaşım yapmaktan hoşlanıyor.

Filiz Yılmaz Kırdar kimdir?

Birinci günün yarışmacısı Filiz Yılmaz Kırdar, çağrı merkezinde yöneticilik yapıyor. 35 yaşında, evli ve 3 aylık kızı var. Aslen Sakaryalı olan Kırdar, seyahat etmeyi, resim yapmayı ve uydurma yemekler yapmayı çok seviyor.

Fevziye Gençarslan kimdir?

Fevziye Gençarslan ise ev hanımı. Aslen Kilisli olan Gençarslan, 3 kız çocuğu sahibi. Spor yapmayı, ailesiyle yurt dışı tatili yapmayı seven Gençarslan, öz güveni yüksek, bulunduğu ortama kolay uyum sağlayan ve pozitif bir yarışmacı olarak göze çarpıyor.

Kaynak: AjansHaber