Yemekteyiz son bölüm (4 Mayıs) - Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu sorusu izleyicilerin merak ettiği soruların başında yer aldı. Yemekteyiz 4 Mayıs haftanın birincisi ve detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

TV 8'de haftaiçi her gün 15.45'te yayınlanan Yemekteyiz programının birincisinin her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük heyecanla açıklanması bekleniyor. Her hafta beş kişinin yarıştığı programda he gün farklı bir yarışmacı yemek hazırlayıp aynı zamanda rakipleri olan misafirlerini evinde ağırlıyor. Gün sonunda diğer yarışmacılardan ve jüri olan Onur Büyüktopçu'dan puan alan yarışmacıların haftanın son gününde açıklanan toplam puanlar içinde hangi yarışmacının puanı daha yüksekse o birinci oluyor ve büyük ödülün sahibi oluyor. Büyük ödül ise tam 10.000 TL. Yarışmanın izleyicileri her hafta ayrı bir heyecanla kimin birinci olacağını merak ediyor. Yemekteyiz’de 30 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Rahşan Suluhan, Ozan Tüfekçioğlu, Mertcan Aydın, Burcu Mart, Gülsevim Şaman yarıştı. Yemekteyiz son bölümde Gülsevim hanım'ın yarışması ile puanlar tamamlandı, birinci belli oldu.''Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? Hangi yarışmacı ne kadar puan aldı?'' gibi soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU

Yemekteyiz'de bu hafta Rahşan Suluhan, Ozan Tüfekçioğlu, Mertcan Aydın, Burcu Mart, Gülsevim Şaman yarıştı. Yarışmacılar arasında büyük rekabet yaşandı. Zaman zaman gergin anlar yaşansa da olaylar tatlıya bağlandı. Haftanın birincisini Onur Büyüktopçu açıkladıktan sonra yarışmacıların serüvenleri sona ermiş olacak.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN PUANLAMA SIRALAMASI

Rahşan Suluhan

1.Gün Yarışmacısı toplamda 15 puan aldı

Ozan Tüfekçioğlu

2.Gün Yarışmacısı toplamda 9 puan aldı

Mertcan Aydın

3.Gün Yarışmacısı toplamda 7 puan aldı

Burcu Mart

4.Gün Yarışmacısı toplamda 9 puan aldı

Gülsevim Şaman

5.Gün Yarışmacısı olan Gülsevim Hanım'ın puanları ile haftanın birincisi belli olacak. Onur Büyüktopçu'nun verdiği puanlarla tüm dengeler değişebiliyor fakar şu ana kadar rakiplerinden en fazla puanı alan yarışmacı birinci gün yarışan Rahşan Suluhan oldu.

Medya 27 Nisan 2018 16:59 Yemekteyiz geçen haftanın birincisi kim oldu?Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu sorusunun cevabı programın takipçileri tarafından merakla bekleniyor.

YEMEKTEYİZ 4 MAYIS SON BÖLÜM

Yemekteyizin bu haftaki yarışmacıları kimdir?

Rahşan Suluhan kimdir?



Rahşan Suluhan 42 yaşında evli ve 2 oğlu var. Memleketi Tarsus olan Rahşan Uluhan'ın mesleği hemşirelik, insanlara yardım etmeyi ve sosyal sorumluluk projeleri düzenlemeyi çok seviyor. Rahşan hanım Yemekteyiz'in 1.gün yarışmacısı.

Ozan Tüfekçioğlu kimdir?

Ozan Tüfekçioğlu 40 yaşında. Aslen İstanbullu olan Ozan Tüfekçioğlu, inşaat sektöründe satış, pazarlama işiyle uğraşıyor. Doğaçlama yemekler yapmak, basketbol ve satranç oynamak en sevdiği aktivitelerden. Kendisini samimiyetsiz insanlardan uzak duran, aşırı kuralcı birisi olarak tanımlayan Ozan Bey Yemekteyiz'in 2.gün yarışmacısı.

Mertcan Aydın kimdir?

Mertcan Aydın, 20 yaşında.. Amerika doğumlu olan Mertcan Aydın'ın lakabı ise tikican. Ansetesist olan yarışmacı, fotoğraf çekmeyi, sosyal medyada aktif olmayı çok seviyor. Kendini çok fazla konuşan, açık sözlü biri olarak tanımlayan Mertcan Bey Yemekteyiz'in 3.gün yarışmacısı.

Burcu Mart kimdir?

Burcu Mart, 39 yaşında, evli ve 1 çocuk sahibi. İngilizce öğretmenliği yapan Burcu Mart'ın hobileri arasında müzik dinlemek, resim yapmak ve modayla ilgilenmek var. Burcu Hanm Yemekteyiz'in 4.gün yarışmacısı.

Gülsevim Şaman kimdir?

Gülsevim Şaman 44 yaşında, evli ve 3 kız çocuk sahibi. Yugoslavya göçmeni olan yarışmacı ev hanımı. El işi yapmayı ve gezilere gitmeyi çok seven Gülsevim Şaman Yemekteyiz'in 5.gün yarışmacısı.

Kaynak: AjansHaber