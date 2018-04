Yemekteyiz kim kazandı? 13 Nisan Yemekteyiz finali

Yemekteyiz programında haftanın birincisini belirlendi. TV8 kanalının ilgiyle takip edilen programı Yemekteyiz'de 13 Nisan 2018 tarihinde açıklanan haftanın birincisi o isim oldu...

Yarışmacıların her gün evlerinde bir yarışmacıyı ağırlayarak yemek yaptığı ve gün sonunda puanlamanın yapılarak haftanın son gününde birincinin belirlendiği Yemekteyiz yarışmasında haftanın birincisi merak ediliyor. Peki Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 13 Nisan Yemekteyiz kim kazandı?

Programda her hafta beş farlı kişi yarışıyor. Hafta içi her gün saat 15.45’te başlayan programın sunuculuğunu Onur Büyüktopçu yapıyor. Yemekteyiz’de 9 Nisan-13 Nisan tarihleri arasında Esma Karaca, Hikmet Işık, Ercan Uçar, Müge Yaşarlar ve Özlem Acar yarıştı. Esma Karaca’nın yaptığı lob açıklaması sosyal medyada çok konuşulmuştu. Cuma gününün gelmesi ile beraber hangi yarışmacının zirveye adını yazdıracağı heyecanla bekleniyor. Programın birinci günü Hikmet Bey, ikinci günü Esma Hanım, üçüncü günü Müge Hanım, dördüncü günü Ercan Bey yarıştı. Final günü Özlem Hanım evine konuk olunuyor. Her gün farklı bir yarışmacının evine gidiliyor. Günün yarışmacısı kararlaştırdığı menüyü belirtilen süre içerisinde yapmaya çalışıyor. Diğer yarışmacılar yarışan kişinin evine gelip tadımlarını yapıyorlar.

YEMEKTEYİZ 13 NİSAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'de haftanın biricisi açıklandı. Yemekteyiz Instagram hesabından yapılan açıklamada, Yemekteyiz 13 Nisan kazananı Ercan Bey oldu denildi.

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARININ PUANLARI

1. GÜN YARIŞMACISI HİKMET BEY'e diğer arkadaşları 15 Puan

2.GÜN YARIŞMACISI ESMA HANIM'a yarışmacı arkadaşları 13 Puan

3.GÜN YARIŞMACISI MÜGE HANIM'a arkadaşları 16 Puan

4. GÜN YARIŞMACISI ERCAN BEY; 15 Puan aldı.

YEMEKTEYİZ ERCAN UÇAR KİMDİR?

Ercan Uçar 39 yaşında Yemekteyiz'in 4. gün yarışmacısı. Memleketi Çanakkale olan Ercan Uçar evli ve 2 çocuk sahibi. Yiyecek içeçek sektöründe çalışan Ercan Uçar operasyon müdürü. Ancak tıpkı diğer yarışmacılar gibi o da şu anda işe ara vermiş ve çalışmıyor.