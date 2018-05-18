Yemekteyiz (son bölüm) 18 Mayıs - Yemekteyiz haftanın birincisi kim?

18 Mayıs Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu sorusunun yanıtı programın izleyicileri tarafından merak ediliyor.

Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yemekteyiz 18 Mayıs haftanın finalinde yarışma kıran kırana geçti. İzleyiciler programı televizyon başında heyecanla izledi. Programda kimin birinci olduğu sorusu merak ediliyor. Peki merak edilen Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? TV 8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programında haftanın birincisi belli oldu. İşte Yemekteyiz yarışmasının birincisi...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programında hafta finali heyecanı yaşanıyor. Bu cuma Yemekteyiz 18 Mayıs sonuçları belli oluyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programında bu hafta Koray Hatem, Sümeyye Geçgün, Alev Borazan, Tuğçe Sökesoğlu, Hakan Kaya yarıştı. 5 yarışmacının her gün özel yemekler hazırlayarak kendilerinden bir şeyler kattıkları lezzetlerin ışığında yemeklerini diğer yarışmacılara beğendirmek için çabalıyor. Yarışmanın kazanan ismi henüz açıklanmadı. Açıklandığında sizinle paylaşacağız.



YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI

Hakan Kaya kimdir? 46 yaşındaki Hakan Kaya, haftanın ilk gününde yarışacak. İki çocuk sahibi olan Hakan Kaya'nın memleketi Erzincan. Aslında bilgisayar mühendisi olan Hakan Kaya, şu anda finansal danışmanlık yapıyor. İlgi alanları arasında planörcülük, şiir okumak, gümüş takı tasarımı ve üretimi var. Kendini kararlı, kimseden çekinmeyen birisi olarak tanımlıyor.

Alev Borazan kimdir? 64 yaşındaki Alev Borazan, haftanın üçüncü gününde yarışacak. Ev hanımı olan Alev Borazan'ın bir kızı ve iki torunu var. Aslen İstanbullu olan yarışmacı, yürüyüş yapmayı, alışveriş merkezlerine ve pazara gitmeyi çok seviyor. Çok konuşan ve kendini seven biri olduğunu söylüyor.

Sümeyye Geçğün kimdir? 18 yaşındaki Sümeyya Geçğün, haftanın dördüncü günü yarışacak. Aslen Sinoplu olan Sümeyye Geçğün, bekar. Hemşirelik veya öğretmenlik okumak isteyen Sümeyye Geçğün, evde tek başına kalınca yemek yapmayı ve şarkı söylemeyi çok seviyor. Kendini patavatsız, komik, eğlenceli ve tez canlı biri olarak nitelendiriyor.

Tuğçe Sökesoğlu kimdir? : 28 yaşındaki Tuğçe Sökesoğlu, haftanın ikinci gününde yarışacak. Önceleri dizilerde oyunculuk yapan Tuğçe Sökesoğlu, şu an catering firmasında idari yönetici. Aslen Rizeli olan Tuğçe Sökesoğlu'nun en sevdiği aktiviteler ise alışveriş ve pilates yapmak ve halk oyunları oynamak. Çok uçlarda yaşayan, inanılmaz rahat birisi olduğunu söylüyor.

Koray Hatem kimdir? Yemekteyiz birincisinin belli olacağı cuma günü ev sahibi Koray Hatem. 5. gün yarışmacısı olan Koray Hatem, 42 yaşında. Evli ve bir oğlu ve bir kızı olan Koray Hatem'in 3 boyutlu yazıcı satışı yaptığı bir şirketi var. Aslen İstanbullu olan Koray Hatem'in, su kayağı, yelken ve dalgıçlık yapmak hobileri arasında yer alıyor. Neşeli, eğlenmeyi seven ve sohbeti keyifli biri olduğunu söylüyor.

Kaynak: AjansHaber