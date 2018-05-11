Yemekteyiz 11 Mayıs 2018 - Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

Yemekteyiz 11 Mayıs tarihinde de izleyicileri ekran başına kitlemeyi başardı. Peki Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

Yemekteyiz 11 Mayıs haftanın birincisi kim oldu sorusunun yanıtı programın takipçileri tarafından merak ediliyor. Onur Büyüktopçu, Murat Bey'in diğer yarışmacılar hakkında yaptığı konuşmalara daha fazla tahammül edemedi. Onur Büyüktopçu sinirlenerek Murat Bey'i uyardı. Büyüktopçu, Murat Bey'e tepki göstererek "Sizin susma şansınız yok mu?" dedi. Yemekteyiz'de bu hafta Nevin Akyıldız, Murat Özdemir, Nurcan Torak, Anthony Mckınly ve Seda Demirtaş yarışıyor. Yarışmanın son gününde Yemekteyiz hangi yarışmacı ne kadar puan aldı sorusunun yanıtı merak ediliyor.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

TV 8'in sevilen programı Yemekteyiz'te kıyasıya mücadele sürüyor. Programda bu hafta gergin anlar yaşansa da izleyicilerin merak ettiği soru Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu sorusuydu. Yemekteyiz haftanın birincisi henüz belli olmadı. Belli olur olmaz sizinle paylaşacağız.

ONUR BÜYÜKTOPÇU'NUN MURAT BEY'E TEPKİSİ

Yemekteyiz'de yarışmacılar arasındaki kıyasıya rekabet devam ediyor. Yarışma sık sık gergin anlara da sahne oluyor. Haftanın dördüncü gününde Murat Bey'in yarışmacıların sözlerini sürekli kesmesi sonrasında Onur Büyüktopçu devreye girdi ve "Sizin susma şansınız yok mu?" dedi.

YEMEKTEYİZ 11 MAYIS YARIŞMACILARI NE İŞ YAPIYOR?

Murat Özdemir kimdir nereli ne iş yapıyor? 45 yaşındaki Murat Özdemir, evli ve bir kız çocuk sahibi. Memleketi Bolu olan yarışmacı, aşçılık yapıyor. Murat Özdemir aynı zamanda fıtness yapmayı, gezmeyi ve boş bulduğu mekanlarda oturmayı çok seviyor.

25 yaşında olan Nevin Akyıldız, sözlü ve bu yaz evlenmeyi düşünüyor. Rizeli olan Akyıldız, İşletme ve ticaret bölümlerinden mezun ancak şu anda çalışmıyor. Yarışmacı inatçı ve hırslı birisi olduğunu söylüyor.

49 yaşında olan Nurcan toprak haftanın üçüncü gününde yarıştı. Evli olan yarışmacı bir kız ve bir erkek çocuk sahibi. Aslen Rizeli olan Nurcan Toprak, ev hanımı. Kendisini haksızlığa dayanamayan asabi birisi olarak tanımlıyor.

34 yaşındaki Anthony Mckınly, haftanın 4. gününde yarıştı. Ressam olan yarışmacı, evli ve bir erkek çocuk sahibi. Aslen Belçikalı ve Fransız olan Anthony Mckınly, dövüş sanatlarıyla ilgilenmeyi, şiir ve güzel sözler yazmayı çok seviyor. Romantik, duygusal, inatçı ve sosyal birisi olduğunu söylüyor.

37 yaşındaki Seda Demirtaş, iki erkek çocuk sahibi. Mimar asistanı ve Gayrimenkul danışmanı olan yarışmacı, aynı zamanda tiyatro oyunları yazıp oynuyor. Çocuklarla ilgilenmeyi çok seven Seda Demirtaş, etrafına çok sıkıntı yaratmayan, saygılı ve neşeli birisi olduğunu söylüyor.

Kaynak: AjansHaber