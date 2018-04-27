Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 27 Nisan Yemekteyiz birincisi

Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu sorusunun cevabı programın takipçileri tarafından merakla bekleniyor. 27 Nisan Yemekteyiz birincisi ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Yemekteyiz haftanın birinci kim oldu sorusunun yanıtı şu an fenomen programın takipçileri tarafından merak ediliyor. Yarışmacıların birbiriyle boy ölçüştüğü yarışmada 10.000 TL para ödülünün sahibi kim oldu? sorusu izleyiciler tarafından yanıt bekliyor. Yemekteyiz programı 23-27 Nisan haftası yarışmacıları da dikkat çekmeye devam ediyor. Bu haftada yarışmaya hak kazanan isimler arasında Sibel Hanım, Saadet Hanım, Nezahat Hanım, Dilara Hanım ve Rümeysa Hanım yer alıyor. Yarışmada yaşanan tartışmalar ve yapılan yemekler TV 8 izleyicilerini her hafta olduğu gibi yine ekranlara kitlemeye devam ediyor. 5 aday 10.000 TL'lik ödülün sahibi olabilmek için birbirinden farklı yemek ve yemek tarifleriyle birbirlerine meydan okuyor. Bugüne kadar ki süreçte hiçbir hafta beş kadın yarışmacı bir arada yarışmamıştı. Fakat bu haftaki yarışmacıların beşinin de kadın olması dikkat çeken özelliklerden birisi oldu. Haftanın beş günü de yarışmada birinci olmak için yarışan adaylar heyecanlı bir şekilde sonucu bekliyor. 27 Nisan Yemekteyiz birincisi ile ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU

Yemekteyiz'de bu hafta yarışmacıları arasında Saadet Hanım, Sibel Hanım, Nezahat Hanım, Rümeysa Hanım ve Dilara hanım yer aldı. Yemekteyiz'in bu haftaki kazananı henüz belli olmadı. Belli olur olmaz sizlerle paylaşacağız.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN PUANLAMA SIRALAMASI

1. Gün Saadet Hanım yarıştı. Gül Hanım yarışmacılardan; toplam 18 puan aldı.

2. Gün Nezahat Hanım yarıştı. Nezahat Hanım yarışmacılardan toplam 17 puan aldı. Ancak Nezahat Hanım'ın evine kendi çatal bıçaklarını getiren Sibel Hanım herkesin tepkisini topladı. Nezahat Hanım ve Sibel Hanım arasında gergin dakikalar yaşandı.

3. Gün Sibel Hanım yarıştı. Sibel Hanım yarışmacıların hepsinden düşünk puan alarak kendi gününü 12 puan ile kapattı. Nezahat Hanım kendisine saygısızlık yaptığını düşündüğü için Sibel Hanım'ın yaptığı yemekeri sürekli eleştirdi.

4. Gün Rümeysa Hanım yarıştı.

5. Gün ise Dilara Hanım yarışacak.Yarışmacıların aldığı bu puanların yanı sıra Onur Bey'in de vereceği puanlar etkili olacak. Ancak şu ana kadar en yüksek puanı 18 puan ile haftanın ilk günü yarışan Saadet Hanım aldı.

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMDİR?

1.GÜN: SAADET ÖZCAN KİMDİR?

29 yaşındaki Saadet Özcan bekar. Memleketi Uşak olan Saadet Özcan, Yemekteyiz'in birinci gün yarışmacısı. Danışman olan yarışmacı, trekking yapmayı, yüzmeyi ve müzik dinlemeyi çok seviyor.

2. GÜN: NEZAHAT AYDIN KİMDİR?

Nezahat Aydın 44 yaşında ve Yemekteyiz'in 2. gün yarışmacısı. Aslen Sinoplu olan Nezahat Aydın, evli ve 2 çocuk sahibi. Ev hanımı olan yarışmacı, fotoğraf çekilmeyi ve eşiyle gezmeyi çok seviyor. Kendini öz güveni yüksek, dedikodu yapanları sevmeyen biri olarak tanımlıyor.

3.GÜN: SİBEL GÜL KİMDİR?

Sibel Gül 41 yaşında ve Yemekteyiz'in 3. gün yarışmacısı. Aslen Siirtli olan yarışmacı, 3 çocuk sahibi. Ses sanatçısı olan yarışmacı, 20 yıldır sahne alıyor. Doğayı ve piknik yapmayı çok seven yarışmacı, kendini 6. hissi kuvvetli ve karşısındaki insanı çabuk analiz eden biri olarak tanımlıyor.

4.GÜN: RÜMEYSA ÇAKMAK KİMDİR?

Rümeysa Çakmak 56 yaşında ve Yemekteyiz'in 4. gün yarışmacısı. Ev hanımı ve 1 erkek çocuk sahibi olan yarışmacı aslen Antakyalı. Kendini dört dörtlük bir kadın olarak tanımlayan yarışmacının 15 kedisi, 1 köpeği ve 2 tane yayınlanmamış şiir kitabı bulunuyor.

5. GÜN: DİLARA AKIN KİMDİR?

Dilara Akın 27 yaşında ve bekar. Aslen Çerkez olan Akın, Yemekteyiz'in 5. gün yarışmacısı. İlaç depo sahibi olan yarışmacı, Survivor'a katılabilmek için kick boks yapmış, katılamayınca bırakmış. Dilara Akın kendini hayata ve insanlara pozitif bakan birisi olarak tanımlıyor.

Kaynak: AjansHaber