Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 20 Nisan Yemekteyiz kazananı

Yemekteyiz programında haftanın birincisini belirlendi. Yemekteyiz'de 20 Nisan 2018 tarihinde açıklanan haftanın birincisi o isim oldu... Yemekteyiz birincisi kim oldu, yemekteyiz kazananı, sorularını merak ediyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz.

Ekranların en çok eğlendiren ve en çok kazandıran yarışması Yemekteyiz'de cuma günü final heyecanı yaşanıyor.Hafta başında yüksel puanlar alan Turan Bey bakalım kendisine 6 puan veren Emre Hanım'a kaç puan verecek? Yemekteyiz'de yine final heyecanı yaşanıyor. Haftanın en eğlenceli en çekişmeli günü cuma günü Yemketeyiz'in kazananı açıklanıyor. Haftanın son günü yarşmacıların puanlarına ek olarak duayen sunucu Onur Büyüktopçu yarışmacıların misafirperverliklerine ve yemeklerine puan veriyor. Yemekteyiz'in bu haftaki kazananı henüz belli olmadı. Yemekteyiz'in 20 nisan cuma günü kazananı belli olur olmaz eş zamanlı olarak sizlerle paylaşacağız. Ancak gün sonunda verilen son puanlara göre şu ana kadar yarışmacılardan en çok puanı Turan Bey aldı. 20 puan alan Turan Bey'in Onur Bey'den alacağı puan herşeyi değiştirebilir.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'in bu haftaki bölümlerinde Turan, Cevdet, Nermin, Emre ve Seynur hanım yarıştı. Haftanın son gününde yani bugün Emre hanım yarışacak ve Emra Hanım'ın yarışmasından sonra yapılacak puanlamanın ardından Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli olacak.