Yemekteyiz 1 Haziran - Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

Yemekteyiz 1 Haziran programında haftanın birincisi kim oldu sorusu izleyiciler tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Yemekteyiz programı ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Yemekteyiz'de bu hafta kıran kırana bir mücadele yaşandı. TV 8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'de beş yarışmacı bir hafta boyunca hünerlerini sergiledi. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Yemekteyiz 1 Haziran programının kazananı belli oldu. Programın bu haftaki birinci ismi 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Her haftanın bir günü bir yarışmacının evinde hünerlerini sergilediği programın cuma günkü bölümü nefes kesti. İzleyiciler şimdi Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ 1 HAZİRAN

Haftanın her günü TV 8 ekranlarında 15:45'te yayınlanan Yemekteyiz programı haftanın finali ile izleyicisiyle buluştu. Yemekteyiz 1 Haziran programında haftanın birincisi kim oldu sorusu cevap buldu. İşte programla ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar...

Ayşegül Közen kimdir, nereli ve ne iş yapıyor?

Ayşegül Közen, haftanın ilk gününde diğer yarışmacıları evinde ağırladı. Aslen Trabzonlu olan 32 yaşındaki Ayşegül Közen, evli ve 2 erkek çocuk sahibi. Muhasebe işleriyle uğraşan Közen, tavla ve bilardo oynamayı ve yabancı film izlemeyi sevdiğini söylüyor.

Sibel Şentürk kimdir, nereli ve ne iş yapıyor?

Haftanın ikinci gününde yarışan 31 yaşındaki Sibel Şentürk, aslen Erzurumlu. Önceden fitness antrenörü olan yarışmacı, şu anda makyözlük işiyle meşgul. Spor yapmak, dans etmek ve atık malzemeleri değerlendirmek ise hobileri arasında yer alıyor.

İsmail Toprak kimdir, nereli ve ne iş yapıyor?

Evli ve bir kız çocuk sahibi olan 42 yaşındaki İsmail Toprak, haftanın üçüncü gününde yarıştıı. İnşaat sektöründe çalışan Toprak da Ayşegül Közen gibi gibi Trabzonlu. İsmail bey, seyahat etmeyi ve televizyon izlemeyi çok sevdiğini söyledi.

Gülşen Dal kimdir, nereli ve ne iş yapıyor?

38 yaşındaki Gülşen Dal ise güzellik merkezi sahibi. Üç oğlu olan ve aslen Azerbaycanlı olan Gülşen hanım, 11 senedir Türkiye'de ikamet ediyor. Doğa gezileri yapmayı, hip hop ve jimnastik boş vakitlerinde değerlendirdiği hobileri arasında bulunuyor.

Oktay Güncü kimdir, nereli ve ne iş yapıyor?

Haftanın son gününde yarışan 33 yaşındaki Oktay Güncü, evli Bursalı. Makine mühendisliği yapan yarışmacı, gezmek, gezdiği yerlerde yemek yemek, bisiklet turu yapmak ve bateri çalmak gibi aktivitelerden hoşlanıyor. Sivri dilli ve güzel takıntısı olan birisi olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: AjansHaber