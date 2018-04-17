Yemeğini yedi, kasayı soyup gitti

Bursa'da girdiği lokantada sipariş verip dürüm yiyen genç, kimsenin olmadığı sırada kasadaki paraları alıp kaçtı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir lokantaya gelen kimliği henüz tespit edilemeyen genç erkek, dürüm siparişi verdi.

DÜRÜM YEMEYE GELDİ, KASAYI BOŞALTIP GİTTİ

Bir süre sonra masasına gelen dürümü yiyen genç, yerinden kalkarak, çevresinde çalışanın olmadığı kasaya yöneldi. Genç, kasada bulunan 300 lirayı alıp, lokantadan ayrıldı. Kasaya baktığında paraları göremeyen çalışanlar, iş yerinin güvenlik kamerasını kaydını inceledi.

Dürüm yiyen kişinin parayı çaldığını görüntülerden tespit eden çalışanlar, polise haberverdi. Polis ekipleri, parayı çalıp, kaçan hırısızın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Ajanslar