YDS bitti! YDS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve birçok kişinin yabancı dil seviyelerini tespit etmek için girdikleri YDS gerçekleşti. Peki YDS soru ve cevpları ÖSYM tarafından ne zaman yayınlanacak?

Bir YDS daha gerçekleşti ve yine binler YDS’de ingilizce seviyelerini tespit etmek için ter döktü. YDS soru ve cevaplarının ÖSYM tarafından ne zaman yayınlanacağına dair net bir açıklama yapılmadı. Sınava giren adaylar “YDS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak” diye merak ediyor.

YDS SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YDS sınavı soru ve cevapları sınavın tamamlandığı günden birkaç gün sonra yayınlanmaktadır.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YDS sınav sonuçları ÖSYM’nin sınav sonuç takvimine göre 26 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak. YDS’ye giren adaylar sınav sonuçlarına 25 günlük bir bekleyişin ardından kavuşacak.

YDS SINAVIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

YDS sınav süresi beş yıl süreyle geçerli olacak.

YDS PUANLARI VE SEVİYELERİ

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

Kaynak: Ajanslar