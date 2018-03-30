Yayanın üzerine otobüs süren EGO şoförü hakkında işlem başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesince yolcuları duraktan aldığı sırada aracın önüne geçen bir yayanın üzerine otobüsü süren EGO şoförü hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Ankara'da, duraktan yolcu aldığı sırada aracın önüne geçen yayanın üzerine otobüs süren EGO şoförü hakkında işlem başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 23 Mart'ta 367 numaralı Dikimevi hattında meydana gelen olayda, EGO şoförü S.M.B'nin, yolcuları duraktan aldığı sırada aracın önüne geçen bir kişinin üzerine otobüsü sürdüğünün belirlendiği aktarıldı.

Bu durumun büyük bir hata olduğu vurgulanan açıklamada, otobüs şoförü S.M.B hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA