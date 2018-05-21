Yavuz Subaşı kimdir? Yavuz Subaşı nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Yavuz Subaşı kimdir? Yavuz Subaşı nereli ve mesleği nedir? Yavuz Subaşı hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından kimdir? nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Yavuz Subaşı Kimdir?



AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Yavuz Subaşı kimdir?

1961 yılında Balıkesir GÖNEN ’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziosmanpaşa Şükriye Minicioğlu İlkokulu ve Vefa Poyraz Lisesi’nde, yüksek öğrenimini ise Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Serbest muhasebeci ve Mali Müşavir olarak iş hayatına kendi ofisinde başlayan Yavuz Subaşı aynı zamanda Milli Türk Talebe Birliği ve Milli Gençlik Vakfı İstanbul Şubesinde görevler üstlendi.

1993 yılında Yerel Yönetimler Enstitüsünden Sertifika alan Yavuz Subaşı sırasıyla aşağıda ki siyasi görevleri üstlenmiştir;

•Refah Partisi Gaziosmanpaşa İlçe Yönetim Kurulu üyeliği ve İlçe Sekreterliği (1988-1996)

•Refah Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği (1998)

•Fazilet Partisi İstanbul İl Disiplin Kurulu Üyeliği (1999-2001)

•İstanbul il Genel Meclisi Üyeliği (1994-1999)

•Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziosmanpaşa İlçesi İlçe Başkanlığı (2001-2006)

•Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcılığı (2009-2014)

Yavuz Subaşı aynı zamanda 1999 yılında Fazilet Partisi Balıkesir Milletvekili Adayı olmuştur.

Yavuz Subaşı’nın siyasi yaşamının yanında görev aldığı sosyal ve kültürel projeler;

•Gaziosmanpaşa Hizmet Vakfı Kurucu Üyeliği, Mütevelli Heyet Üyeliği

•Türkiye-Gürcistan Dostluk Derneği Kurucu Üyeliği.

•Beşiktaş Spor Kulübü Kongre Üyeliği

•Gaziosmanpaşaspor Kulübü Üyeliği

•Marmara Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği (MÜMDER) Üyeliği

•Kızılay Eminönü Şubesi Üyeliği

•Yeşilay Genel Merkez Üyeliği, Denetim Kurulu Üyeliği

•İski Denetim Kurulu Üyeliği (2007-2009)

Kaynak: AjansHaber