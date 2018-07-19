Yavruları yaralı annelerinin başından ayrılmadı

Kahramanmaraş'ta piknik yapan vatandaşlar, karnında yara olan köpeğin yürüyemediğini, yavrularının da hayvanın başında beklediğini görünce durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

Andırın ilçesindeki Çınargeçidi Mesire Alanı'nda piknik yapan vatandaşlar, karnında yara olan köpeğin yürüyemediğini, yavrularının da hayvanın başında beklediğini görünce durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlar, görevliler gelene kadar anne ve yavrularını et ve sütle besledi.

TEDAVİ İÇİN BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ



Mesire alanına gelen Büyükşehir Belediyesi görevlileri, anne köpeğin gece başka bir köpek tarafından saldırıya uğramış olabileceğini belirtti.

Görevliler, yaralı köpeği tedavisinin yapılması için yavrularıyla birlikte hayvan barınağına götürdü.

Kaynak: AA