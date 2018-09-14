Yavru kediye tecavüze 3 yıl hapis

İstanbul Eyüpsultan’da 18 Haziran'da 3 aylık kediye tecavüz ettiği ve ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Bilal Çakmak’ın yargılanması sonuçlandı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Alibeyköy Mahallesi'nde, 18 Haziran'da Rafet A.'nın sahibi olduğu 3 aylık yavru kediye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Bilal Çakmak'ın davasında karar çıktı.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Bilal Çakmak, "Ben öyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Öyle bir şey yaptıysam ölmeye razıyım. Pişmanım" dedi.

Mahkeme, sanık Bilal Çakmak'ın "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme ve işe yaramayacak hale getirme" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığa iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme, tahliyesine karar verdi.

'HAYVANA TECAVÜZ KABAHAT DEĞİL, SUÇTUR'

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre duruşma çıkışı bir grup hayvansever, "Hayvana tecavüz kabahat değil, suçtur. Faillere ertelemesiz hapis cezası istiyoruz" yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan Marmara Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Aslan şunları söyledi: "Ekim ayında hayvanları koruma kanunu tekrar mecliste görüşülmeye başlanacak. Bizim talebimiz bu tür fiilleri yapanlara ertelemesiz hapis cezası gelmesi" dedi.

Kaynak: Ajanslar