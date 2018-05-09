Vatana hainlik yapanlarla iş birliği yapıyorsun. Reisime hainlik yaptın!

Adapazarı'nda Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Cevat Ayhan'ın cenazesine katılan Abdullah Gül'e yaşlı bir vatandaş, "Vatana hainlik yapanlarla iş birliği yapıyorsun. Reisime hainlik yaptın" diyerek tepki gösterdi.

8 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonrası bitkisel hayata giren ve geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Cevat Ayhan’ın cenazesi Ankara’da düzenlenen törenin ardından Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki evine getirilip helallik alındı. Cenaze helallik alındıktan sonra Adapazarı şehir merkezindeki Orhan Camii’ne getirildi. Bakan Ayhan’ın oğlu Öner Abdullah Ayhan, torunları ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.



Cenaze namazına katılanların arasında vatandaşların yanısıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Türkiye Ziraat odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da vardı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.



ABDULLAH GÜL'E SERT TEPKİ

Cenaze namazının ardından ismi öğrenilmeyen bir vatandaş Abdullah Gül'e yaklaşarak "Vatana hainlik yapanlarla iş birliği yapıyorsun. Reisime hainlik yaptın" diyerek tepki gösterdi. Yaşlı vatandaş gösterdiği tepkinin ardından gözaltına alındı.



SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Abdullah Gül'e sarfettiği sözler için, yaşlı vatandaşın gözaltına alınmasına sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki geldi!























Kaynak: Ajanshaber