Yaşlı Japonlar cezaevine girmek istiyor

Japonya'da 65 yaşın üstündekiler, yalnızlık ve yoksulluk sebebiyle bilerek ve isteyerek hapse girmeye çalışıyorlar.

Japonya'da yaşlıların yoksulluktan dolayı ilginç bir duruma imza attıkları ortaya çıktı. Yaşlılar, maddi yetersizlik ve yalnızlık sebebiyle cezaevine girebilmek için basit suçlar işliyor. Ülkede son 20 yılda hapse giren yaşlı sayısı dört kat yükseldi.

Hapse girebilmek için hırsızlık yapıyorlar

Özellikle yaşlı kadınların daha rahat bir ortamda hayatlarını geçirmek için hapse girmeye çalıştığı ifade ediliyor. Hapiste bulunan beş kadından birinin 65 yaşın üzerinde olduğu göze çarpıyor.

Kadınlar erkeklerden daha fakir

Japonya'da yaşlı kadınların neredeyse yarısı yoksulluk sınırında yaşarken bu oran erkeklerde yüzde 29 olarak açıklanıyor. Fakat insanların cezaevine girmek isteme sebepleri sadece maddi koşullardan kaynaklanmıyor. Yalnızlık ve asosyallik, bu Asya ülkesinin yaşlıları için büyük bir dert haline gelmiş.

Son 20 yılda hapishanedeki yaşlı oranı 4 kat arttı



İstatistikler son 20 yılda hapse giren yaşlıların sayısının dört kat arttığını gösteriyor. Cezevine giren yaşlıların tahliye olduktan sonra 24 ay içerisinde tekrardan cezaevine girmek için suç işlediği belirtiliyor.







Bloomberg'in konuştuğu hapisteki yaşlı kadınların birçoğu içeride daha stabil ve sosyal bir yaşamın olduğunu söylüyor. Ülkede yaşlıların hapse girmesi o kadar yaygın ki bazı hapishaneler onların ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş durumda. Hapishane görevlilerinin bir kısmı yaşlı bakımı konusunda eğitime tabi tutulmuşlar.

Kaynak: Ajanslar