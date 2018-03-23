Yasin Süzen altın madalyayı kazandı

İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Yasin Süzen, erkekler 400 metrede altın madalya kazandı.

Belarus'un Gomel kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde piste çıkan Yasin Süzen, erkekler 400 metre yarışında rakiplerini geride bırakarak podyumun zirvesine çıktı. Yasin Süzen, madalya seremonisi sırasında asker selamı verdi.

BAKAN BAK'TAN MİLLİ SPORCUYA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, altın madalya kazanan Yasin Süzen için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Belarus'un Gomel kentinde devam eden İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda sergilediği performans neticesinde altın madalya kazanarak şanlı Türk bayrağımızı göndere çektiren Yasin Süzen kardeşimi gönülden tebrik ediyorum. Samsun'da düzenlenen 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda dünya rekoru kırarak şampiyon olan ve bu başarısını Belarus'ta da sürdüren milli atletimizin kariyerinin devamında daima kürsünün ilk sırasında yer alacağına yürekten inanıyorum. Şampiyonada mücadele edecek diğer sporcularımıza da başarılar diliyorum."





