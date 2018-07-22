Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor'da transfer hareketliliği yaşanırken Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin'le prensip anlaşması sağladı.

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren Bursaspor'da transferde hareketlilik yaşanıyor.

TEKLİF SUNULDU

Teknik Direktör Samet Aybaba’nın Galatasaray’dan ayrılan Yasin Öztekin’de ısrarcı olması üzerine harekete geçen yeşil-beyazlı idareciler, 31 yaşındaki kanat oyuncusuna teklifini sundu.

Yıllık 1 milyon Euro istediği belirtilen Yasin için Bursaspor yönetiminin 750 bin Euro’luk teklif sunduğu öğrenildi. Tarafların ücret konusunda anlaşma sağlaması halinde Yasin’in önümüzdeki günlerde Afyon kampına katılması bekleniyor.

Kaynak: Ajanslar