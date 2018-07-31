Yaşım Kaç Kanal D'de başladı! Yaşım Kaç programına başvuru nasıl yapılır?

Kanal D'nin ekranlara gelen yeni yarışma programı Yaşım Kaç programı Behzat Uygur'un sunuculuğuyla ekranlara geldi. Peki Yaşım Kaç programına başvuru nasıl yapılır?

Behzat Uygur'un sunuculuğu ile izleyici karşına çıkan Yaşım Kaç programı yayımlanan ilk bölümleriyle izleyiciden büyük beğeni topladı. 22 Temmuz Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle yayın hayatına başlayan yarışma pogramı şimdiden pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. İzleyici Yaşım Kaç programına başvuru nasıl yapılır sorusunu merak etti. Yaşım Kaç programında kazanılan ödüller ve başvuru formu hakkında detaylı bilgiyi haberimizin devamında bulabilirsiniz.

YAŞIM KAÇ PROGRAMINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Pazar akşamları Behzat Uygur'un sunuculuğu ile ekranlara gelen şimdiden izleyiciden büyük beğeni toplayan Yaşım Kaç programı tüm hızıyla devam ediyor. İzleyicide merak uyandıran bu yarışma programında kazanılan ödüller merak ediliyor. Eğlenceli ve ilginç yarışma programı Yaşım Kaç'a başvuru nasıl yapılır?

Yarışmanın tanıtılması ile birlikte yarışmaya katılmak isteyen kişiler Yaşım Kaç başvurusu nasıl yapılır şeklinde aramalara başlarken yarışmaya katılımlar başvuru formların doldurulması ile sağlanacak. Kanal D’nin resmi internet sitesinde yer alan Yaşım Kaç başvuru formunu dolduracak olan yarışmacılar, yarışmaya katılım şansı sağlayabilecek. Yarışmaya ilk tarihler itibari ile yoğun bir ilgi olurken, yarışmacılar için ikinci bir elemenin yapıldığı da açıklandı.

YAŞIM KAÇ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEHZAT UYGUR KİMDİR?

21 Nisan 1963 tarihinde Kilis’te doğdu. Ünlü tiyatro oyuncusu Nejat Uygur‘un oğludur.

1987 yılında Ankara’da ilk defa babasının “Hastane mi Kestane mi” oyunu ile profosyonel tiyatro hayatina adım attı. Tiyatroculuktan önce uzun yıllar Galatasaray’da futbol oynadı.Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler doğdukları andan itibaren içinde bulundukları “Nejat Uygur Tiyatrosu”nda bir çok oyunda yer aldılar. Burada edindikleri bilgi birikimni ve tecrübe ile, 1991 senesinde “Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu”nu kurdular. Süheyl/Behzat Uygur tiyatrosu kurulduktan sonra Boynuz Kulağı Geçer, Üç Salakşörler, Hişt Hişt Teleköle, Kodum mu Oturturum, Güldüren Şüphe, Tuhaf İkili, Benimle Oynar mısın, Komedi Komedi adlı oyunları ile 22 yıl boyunca hiç aralıksız tiyatro sahnelerinde yer aldılar.

“Şahane Pazar” adlı eğlence Proğramını abisi Süheyl Uygur’la birlikte sundu. 1993 yılından itibaren aralıksız 8 yıl sürdürdükleri “Şahane Pazar” programı ile TV ekranlarının vazgeçilmez ikilisi oldular. Şahane Pazar Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin başarısı sayesinde bir ekran klasiği olmayı başarmıştır. Ayrıca bir de “Ha Babam De Babam” adlı bir program yapmışlardır. Behzat Uygur ayni zamanda sayısız televizyon programının da sunuculuğunu üstlenmiştir.Sunuculuk ve tiyatro alanında bir çok ödül kazandılar. Müzik sektöründe de bir ilke imza atarak müzik ve mizahı birleştirdikleri bir single çıkardılar. “Abdülkadir” isimli singlelarının satış rakamı 100.000’i aştı. Bu da Uygur isminin markalaştığını, yaptıkları her işin tüketicisi olduğunun göstergesidir.

Behzat Uygur, Çiğdem Hanım ile evli olup Nejat ve Behzat adında iki oğlu vardır.

Kaynak: AjansHaber