Zeki Müren in Sanatçı Zekası

Zeki Müren birgün Televizyonda Yemek Programının Davetlisidir.

Orada Bir Yemeğin Tadına Bakar Ve Aşçıya Sorar: Siz Bu Yemeğin İçine Ne Koydunuz?

Çok Güzel Olmuş Gerçekten. Aşçıda Cevap Verir: Sana Koydum.(Sana Bildiğiniz Gibi Margarin)

Zeki Müren Bu Cevabın Üzerine Bozulur Ama Pek Belli Etmeden O Mükemmel Cevabı Verir:

Yaa! Demek Öyle. Öyleyse Bende Buradan Türkiye’deki Diğer Bütün Ustalara Söyliyeyim de Onlar da “Sana” Koysun.

Helal olsun Sana Büyük Usta…

Duyulmuyor

Papaz, iki metre ilerisinde duran zangoça hiddetle sorar:

“Gizli gizli sen mi içiyorsun kutsal şarabı?” Zangoçta derin bir sessizlik…

Papaz iyice köpürür…!!!

“Sana soruyorum be adam! Duymuyor musun beni?

“Hayır burdan hiçbir şey duyulmuyor efendim.”

“Olacak şey mi! İki adım öteden beni duymuyorsun!”

Zangoç bıyık altından güler: “İsterseniz yer değiştirelim anlarsınız…”

Yer değiştirirler. Bu kez zangoç seslenir: Kilise için toplanan bağışları sen mi zimmetine geçirdin?

Papaz:

“Hakikaten yahu! Buradan hiçbir şey duyulmuyor.”